Pidieron 15 años de prisión para el peón que intentó matar a su expareja en Feliciano

No se trató de un caso resonante, pero sí un claro ejemplo de la expresión más brutal de la violencia de género: el hombre que quiere matar porque no acepta que una mujer no sea de su propiedad. El ataque sucedió en la madrugada del domingo 10 de enero de 2016, en el camino del puesto 4 Distrito Chañar, estancia San Luis de las Mulas, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San José de Feliciano. Esa noche hubo un baile de campo, donde concurrieron Ramona junto a Néstor, y también Rosales. En el viaje de regreso por un camino desde la casa donde se hizo el baile hacia la suya, Ramona y Néstor tuvieron que parar la moto porque una tranquera estaba cerrada. En ese momento, en forma repentina e inesperada, se les apareció Rosales blandiendo una escopeta. Primero atacó a Maciel con un disparo que lo alcanzó en una pierna.





Mientras, Ramona intentó escapar pero el agresor la alcanzó, sacó una cuchilla y la apuñaló en el pecho. Las víctimas heridas lograron correr y esconderse hasta que Rosales se cansó de buscarlos y se fue. Llamaron a un conocido para pedirles ayuda. Ernesto Gómez llegó unos minutos después y los llevó al hospital de Feliciano. Como la mujer estaba muy grave la trasladaron de urgencia al Masvernat de Concordia, donde le salvaron la vida.





En el juicio pasaron muchos testigos, y se escuchó el relato de la pareja sobre el violento episodio sufrido a manos del agresor. En los alegatos finales, el fiscal pidió 15 años de cárcel para Rosales por Homicidio en grado de tentativa doblemente agravado, por el vínculo y por violencia de género . La jueza Van Dembroucke adelantará la resolución de la sentencia el 5 de julio.





El jueves la jueza Cristina Lía Van Dembroucke anunciará el veredicto