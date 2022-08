Pidieron 12 años para taxista por intento de femicidio

Luego de varios días de audiencias, con numerosas declaraciones testimoniales, ayer se realizaron los alegatos de los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani, y los defensores oficiales Jorge Sueldo y Rodrigo Juárez.

Los acusadores públicos sostuvieron la imputación que señalaron al inicio del debate: aquella mañana de enero de 2019, la mujer pidió auxilio, denunció que sufrió una golpiza y que le robaron sus pertenencias. Sostuvieron que Servín intentó terminar con la vida de la víctima y la dejó abandonada en la zona este de la ciudad.

Tal como ha informado UNO en la cobertura de este caso desde el inicio, la trabajadora sexual describió en su testimonio que esa madrugada subió al taxi en calle Belgrano y Alem; que el conductor la llevó a un lugar alejado, donde se detuvo y la hizo pasar al asiento de atrás; allí empezó a ahorcarla y golpearla. Cuando recuperó el conocimiento, se encontraba en una zanja.

Consideraron los fiscales que las lesiones que padeció la mujer, tanto en el rostro como en el cuello, acreditan su versión de que la ahorcó con las manos con intenciones de quitarle la vida, y la dejó abandonada, desvanecida, pensando que lo había logrado.

Por esto, sostuvieron el pedido de condena para el hombre por el delito de Homicidio calificado por violencia de género, en grado de tentativa.

A su turno, los defensores esgrimieron la versión del imputado, quien declaró el lunes, al finalizar el debate. El hombre dijo que había subido a la mujer como pasajera esa madrugada, que la llevó a un domicilio ubicado detrás de la cárcel de Paraná donde compró droga, y luego lo hizo rumbear hacia el sur de la ciudad. Como no tenía un destino determinado, y en un momento la vio enviando mensajes de texto, sospechó que el objetivo era robarle en complicidad con delincuentes. Entonces decidió frenar y terminar el viaje. La mujer no tenía dinero para abonarle y pretendió pagarle con su cuerpo. Como se lo rechazó, la obligó a bajarse del vehículo, y como ella no lo hizo la bajó por la fuerza. En esa acción, aseguró Servin, la agarró del cuello para bajarla del auto y le produjo los golpes en ese forcejeo.

Por esta razón, Sueldo y Juárez solicitaron la absolución para Servin por el beneficio de la duda, ya que hay dos versiones contrapuestas y porque no hay otros testimonios que acrediten lo que dijo la mujer. Además, porque no está probado que el taxista haya querido matar a la pasajera, teniendo en cuenta el tenor de las lesiones.

En forma subsidiaria, pidieron que se le imponga una condena de prisión condicional por el delito de Lesiones leves.

El próximo miércoles 17 de agosto, los vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Pablo Andrés Vírgala (presidente), Carolina Castagno y Alejandro Grippo, darán el adelanto del veredicto y, posiblemente, algunos de los argumentos que más adelante publicarán en la sentencia.