Ricardo Bravo renunció a la presidencia de La Liga de Intendentes Justicialistas

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, a través de una carta, presentó su renuncia a la presidencia de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos.

17 de noviembre 2025 · 18:55hs
El presidente municipal de Federación, Ricardo Bravo, a través de una carta, presentó su renuncia a la presidencia de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, manifestando motivos estrictamente personales. En la misiva reclamó unidad dentro del peronismo.

La carta de Ricardo Bravo

“Esta determinación obedece a motivos estrictamente personales. Necesito tomarme un tiempo para reflexionar y analizar la situación que se ha ido presentando en los últimos tiempos, no solo en el marco de nuestra Liga, sino en el contexto más amplio del peronismo entrerriano”, indicó. Bravo remarcó que “es mi convicción profunda que en los meses venideros debemos realizar un replanteo sincero de lo que el peronismo necesita para recuperar el protagonismo que nuestra provincia y nuestra gente requieren. Este no es un momento para distanciarnos, sino para encontrarnos”.

El actual intendente de Federación, marcó que “quiero ser muy claro: estoy para sumar. Siempre lo he estado y siempre lo estaré. Creo firmemente que para llevar a cabo una construcción política sólida y duradera, debemos dejar de lado las cuestiones personales y conformar una mesa de diálogo amplia, generosa y plural, donde todos tengamos participación real y la genuina posibilidad de ser escuchados”.

En ese marco, subrayó que “no podemos darnos el lujo de dejar a nadie afuera. El peronismo se construye desde la unidad, desde el abrazo que contiene y no desde la exclusión que divide. Solo con la unión sincera podremos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto para el 2027”.

Más adelante, puntualizó que “el peronismo entrerriano necesita ponerse en órbita sobre la base de la realidad concreta y los tiempos políticos que estamos viviendo. Debemos ser capaces de leer el presente para construir el futuro que nuestra militancia y nuestro pueblo merecen”. Para concluir, precisó que “esta renuncia no implica un alejamiento, sino un paso al costado transitorio que me permita contribuir desde otro lugar a la unidad que tanto necesitamos. Mi compromiso con el proyecto justicialista y con cada uno de ustedes permanece intacto”.

