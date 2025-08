Denuncian que la policía de Concordia quemó donaciones para personas en situación de calle.

Integrantes de Patria Grande denunciaron que la Policía de Entre Ríos quemó donaciones destinadas a personas en situación de calle en Concordia. Ludmila Fernández, dijo a AIM que "la violencia institucional parece ser una constante en la ciudad" y que los testimonios de los afectados son desgarradores: “Tenían colchones, pidieron frazadas y un tacho donde hacen fuego y la segunda vez que llegamos a charlar con ellos no tenían nada de eso”. Los vecinos de la zona corroboraron la versión, asegurando que efectivamente, la Policía les sacó todas las cosas y las quemó".

Al abordar el tema con los afectados se consultó “si querían que se denuncie a los efectivos, porque esto podía tener consecuencias para ellos y a pesar de los riesgos, decidieron grabar un video para documentar la situación y hacerla pública”, dijo Fernández y agregó: "El martes, volvimos a salir una vez más y nos encontramos con los chicos que ya sabían del video porque el policía había ido la noche anterior y los golpeó y les dijo que eso era 'porque los estaban escrachando'".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Pache (@juanpache3)

Finalmente, destacó que "no somos nosotros nomás los que estamos saliendo, hay otras organizaciones vinculadas a iglesias y ONG que están saliendo también". Sin embargo, la violencia institucional parece ser una constante en la ciudad: "El mismo día nos encontramos en Zona Sur con 150 efectivos policiales que no nos dejaron darle la comida a la gente porque los estaban identificando, y la identificación para ellos es violencia".

Este caso no es aislado, sino que refleja una problemática mayor en la ciudad de Concordia, donde la violencia ejercida por las fuerzas del orden se ha vuelto moneda corriente. "No solo les quemaron las cosas, sino que también les patearon la olla de comida, que quizás iba a ser su única comida", concluyó Fernández con indignación. La comunidad y las organizaciones sociales continúan luchando por los derechos de las personas en situación de calle, exigiendo un cambio en las políticas de asistencia y respeto por la dignidad humana.

Policía de Entre Ríos.jpeg Denuncian que la policía de Concordia quemó donaciones para personas en situación de calle.

Refugio municipal

La integrante de Patria Grande también se refirió a las condiciones del refugio municipal: "Hay un refugio que es en un galpón de la ex Bagley, que está en ruina, con todos los vidrios rotos y que está hacinado". A pesar de la existencia del refugio, muchos de los que están en situación de calle no quieren ir allí debido a "situaciones de violencia" y a los requisitos que les imponen, que no consideran adecuados para quienes ya están en una situación vulnerable.