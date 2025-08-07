Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Uno Entre Rios | Policiales | Policía

7 de agosto 2025 · 14:30hs
De izquierda a derecha: los policías fallecidos Núñez

De izquierda a derecha: los policías fallecidos Núñez, Gervasoni, Ruiz Moreno, Monzón y Taborda. a quien se suma Eloísa Holotte.
El ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia dispuso que se otorguen las licencias anuales obligatorias al personal policial de la provincia de Entre Ríos. A través de sus redes sociales, el ministro difundió la resolución 0225/25 que lleva su firma y por la cual resuelve "disponer con carácter obligatorio el otorgamiento de la totalidad de las licencias anuales ordinarias al personal policial correspondiente al año calendario". La medida se conoce tras el suicidio de varios policías en la provincia, lo que encendió la alarma sobre las presiones a la salud mental de los integrantes de la fuerza.

La medida indica además que dicho otorgamiento corresponda a un cronograma elaborado por la policía Entre Ríos sin afectar la normal prestación de los servicios. El lapso temporal es de enero a agosto 2025. "El personal policial tiene derecho a una licencia anual a partir del momento en que se haya alcanzado estabilidad en su empleo en virtud a la Ley N° 5.654 75", se argumenta.

Denuncian que la policía de Concordia quemó donaciones para personas en situación de calle.

Denuncian que la policía de Concordia quemó donaciones para personas en situación de calle

El hecho ocurrió en calle Gualeguaychú y Francisco Ramírez en la puerta del 911 de la Policía.

Murió la joven suboficial de la Policía

Nestor Roncaglia Ormachea Gonzalez Policias.jpg

Asimismo se expone que "la licencia anual ordinaria se concede al funcionario de acuerdo con su solicitud, después de un cierto tiempo de servicios conforme a las disposiciones legales en vigor, con el objeto de que descanse. No tienen carácter retributivo, cumplen con una finalidad social en cuanto a la salud del funcionario permitiendo su recuperación psicofísica tras los esfuerzos y fatigas propias de las tareas policiales efectuadas durante el año".

LEER MÁS: Murió la suboficial de policía que se disparó en la cabeza frente al 911

En tanto se explica que, en el régimen policial, el personal no es reemplazado sino que se toman las medidas conducentes al cumplimentar con los derechos otorgados por ley, debiéndose planificar desde el orden institucional, las actividades para que no se altere el normal desenvolvimiento del servicio. "El descanso es un derecho subjetivo, quedando subordinado como todos los derechos a las leyes que reglamentan su ejercicio (artículo 140 y 28 de la Constitución Nacional).

El uso de la licencia ordinaria será obligatoria para el personal policial sin distinción de jerarquías y cargos (resolución 563).

Policía licencias personal suicidios
