El Gobierno de Entre Ríos instruye a la Policía para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública

Se realizó una nueva capacitación destinada a personal policial de toda la provincia para intervenir en crisis de salud mental en la vía pública.

12 de agosto 2025 · 18:46hs
El Gobierno de Entre Ríos impulsa acciones de formación integral para que las fuerzas policiales puedan abordar, en espacios públicos, situaciones de crisis de salud mental y consumos problemáticos de drogas, en el marco del protocolo provincial de intervención. En este sentido, se desarrolló una nueva capacitación destinada a personal policial de toda la provincia.

La capacitación se dictó en modalidad híbrida: presencialmente en el Instituto de Formación de Policías Dr. Salvador Maciá, de Paraná, y de forma virtual para los institutos del resto de la provincia. Participaron más de 100 asistentes, entre efectivos en funciones y aspirantes.

Análisis desde el Gobierno de Entre Ríos

En la apertura, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, remarcó: “Si bien sabemos que la asistencia y tratamiento en estos casos corresponden al área de Salud, la Policía tiene el deber de intervenir cuando hay riesgo para la integridad de la persona o de terceros. Por eso impulsamos estas capacitaciones que buscan optimizar las intervenciones”.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, señaló: “Hay múltiples factores que intervienen en el desenlace de una crisis de salud mental pública y nos estamos ocupando en capacitar a todos nuestros policías”.

Y añadió: “Hoy sabemos que, socialmente, las crisis en cuestiones de salud mental son un problema y no podemos mirar para otro lado: desde el Estado nos tenemos que hacer cargo”.

El director general de Salud Mental, Esteban Dávila, destacó que la formación brinda herramientas para abordar cada caso atendiendo a la diversidad de personas y situaciones. En la misma línea, el jefe de Policía, Claudio González, valoró que “el personal policial es quien está en territorio y aborda en primera instancia esta problemática. Darle herramientas a los agentes es fundamental y, sobre todo, incorporar nuevos paradigmas de acción”.

También el decano de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Aníbal Sattler, y el defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, coincidieron en la importancia de articular políticas públicas para fortalecer acciones educativas transformadoras.

Durante la capacitación en Paraná participaron la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna; el secretario ejecutivo del Órgano de Revisión, Martín Cabrera; la coordinadora del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Delfina Noé; y autoridades de las 17 jefaturas departamentales.

También estuvieron la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Uader, Yanina Schmidt, y los docentes a cargo de la formación, Estela Duerto y Juan Hernández, del Ministerio de Salud.

La iniciativa es fruto del trabajo intersectorial entre el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental; el Ministerio de Seguridad y Justicia, mediante la Dirección General de Derechos Humanos y la Policía de Entre Ríos; el Ministerio Público de la Defensa - Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos; y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), a través de su Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud.

El objetivo es continuar brindando herramientas y consolidar la corresponsabilidad en el cuidado de la salud mental como una prioridad que involucra a toda la sociedad.

