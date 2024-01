Operativo en barrio Maccarone: tres detenidos y armas secuestradas

Un helicóptero policial voló techos de casas en barrio Maccarone

La información policial indica que la institución llevó adelante seis allanamientos en el Maccarone, en el marco de una pesquisa llevada adelante por la División Homicidios –dependiente de la Dirección Investigaciones– vinculada con distintos hechos vandálicos, amenazas calificadas y reclamos de los vecinos del barrio. Las denuncias apuntaban contra un grupo de personas que no permiten vivir con tranquilidad en el lugar.

Se individualizaron seis domicilios vinculados a los sospechosos de los delitos investigados, de los que existen causas en trámites en distintas fiscalías de Paraná. Fue así que durante la mañana de este martes, desde la fiscalía de Mariano Budasoff y el Juzgado de Garantías en turno, otorgaron las medidas solicitadas.

operativo barrio maccarone parana

El procedimiento se llevó a cabo con la colaboración de la División Aérea Policial que monitoreó el ingreso del personal al barrio y colaboró con el control desde el aire, indicaron desde la Policía acerca del uso del helicóptero que causó daños en las viviendas.

Como resultado, detuvieron un hombre acusado de Tenencia ilegal de arma de fuego y a un hombre y una mujer por el mismo delito e infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Todos son mayores de edad.

Los tres detenidos fueron trasladados y alojados en Alcaldía de Tribunales a la espera de la audiencia imputativa, luego de ser examinados por el médico de policía y haber solicitado sus antecedentes personales.

operativo barrio maccarone parana

Por otro lado, secuestraron armas y municiones: un arma de fuego, tipo pistola, marca Hi Power 9mm con un cargador con 11 cartuchos; dos cargadores de 9mm, uno de ellos on 12 cartuchos colocados; una caja con 49 cartuchos calibre 9mm; 17 cartuchos .22; dos pistoleras color negro; un arma de fuego tipo revolver, calibre .32; un arma de fuego tipo pistola, calibre .32 auto; un arma de fuego tipo pistola, calibre .22; diez cartuchos calibre 9*19; tres cartuchos .22 LR y ocho cartuchos .32 percutidos no disparados.

operativo barrio maccarone parana

A su vez, incautaron una balanza de mano; un teléfono Samsung A13 color negro; una bolsa de nylon con estupefaciente tipo marihuana, con un peso total del 39 gramos; una bolsa con estupefaciente tipo cocaína, con un peso total de 815 gramos; cuatro bolsos de mano y la totalidad de 5 millones de pesos argentinos y 100 dólares.

Las distintas áreas que participaron fueron: Delitos Económicos, Trata de Personas, Sustracción Automotor, Jefatura Departamental Paraná con sus Grupos Especiales, los grupos GIA y COE de la Dirección Operaciones y Seguridad, Seguridad Urbana y Bancaria, la Dirección Toxicología, Dirección Criminalística y División Arquitectura de la Dirección Logística.