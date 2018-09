Nahir Galarza llegó este lunes a las 7.15 al penal N° 6 de Paraná. El pabellón en que residirá se determinará luego de realizados los estudios psicológicos y psiquiátricos.





El director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez explicó que no habrá excepcionalidades con el trato a la joven, y que tanto ella como todos "tienen asegurado el derecho a estudiar y trabajar".





Galarza compartiría pabellón, junto la funcionaria Bordeira, y dos agentes más detenidas por tráfico de drogas: "El primer análisis sería que Galarza vaya allí, pero se realizará un análisis y perfil psicológico para determinar el lugar más acorde".





"El examen que se le realiza es clínico y luego todo el trámite administrativo o de papeleo, competando una serie de formularios que tienen que ver con la parte jurídica y datos filiatorios. Durante el día, se realizarán los estudios del gabinete técnico, realizado por psicólogos y psiquiatras", añadió Sánchez.





nahir galarza.jpg La joven se reía, miraba a un lado y a otro, mientras jugaba con su cabello



Sobre la posibilidad de estudiar, o trabajar, "las posibilidades están garantizadas para ella, como para todos los penados. No hay excepción en esto, siempre y cuando las autoridades educativas acepten a la misma como parte del cuadro estudiantil. Seguramente (y para evitar traslados) se puede lograr un cursado semi - presencial. Pero habrá que ver si la Universidad acepta el régimen. Diariamente, no creo que se le efectúe".









"No está definido que vaya a estar con la suboficial Bordeira. No es tan así la realidad, porque no está determinado el sector de alojamiento", concluyó Sánchez.