Nahiara, la historia de una niña torturada

Nahiara sufrió tortura, de eso no hay dudas. Lo que tienen que probar los fiscales en el debate que comenzó este lunes es quiénes fueron los autores de semejantes atrocidades a una nena de tan solo 2 años.

Nahiara.jpg Los médicos aseguraron que Nahiara sufrió violencia "atroz".

En el inicio del juicio del debate los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo adelantaron que pedirán prisión perpetua para el padre de la menor, Miguel Cristo, y la madrastra, Yanina Soledad Lescano. La querella a cargo de Eduardo Gerard en representación de la familia materna de la nena acompañó el planteo de los representantes del Ministerio Público Fiscal, que consideran que Cristo y Lescano fueron los autores de las lesiones que le provocaron la muerte a la menor, que además presentaba un cuadro grave de desnutrición y deshidratación.

La defensa de Cristo a cargo de Carlos Antico aseguró que su cliente no tiene nada que ver y es inocente. Apuntó directamente contra la expareja Lescano. Mientras que los abogados de la madrastra de la nena, Patricio Cozzi y Miguel Cullen, pidieron que el caso sea tratado con visión de género. Cozzi precisó en su alegato de apertura que le da asco lo que ha sucedido, le repugna la muerte de una niña. Además el letrado sostiene que la joven que está atravesando un nuevo embarazo, tenía absolutamente anulada su voluntad por una situación de violencia de género que vivía.

Lescano, madre de cuatro hijos, no concurrirá más a las audiencias porque está atravesando un embarazo “complicado” informaron al tribunal sus abogados.

Relatos escalofriantes

Los médicos que atendieron a Nahiara se mostraron sorprendidos por las heridas que tenía la nena en el cuerpo. La palabra “atroz” se escuchó en más de una oportunidad y retumbó en el salón de audiencias. Quedó claro que Nahiara era torturada en su casa.

El forense Walter Aguirre manifestó que Nahiara tenía 28 lesiones de distinto grado en el 70% del cuerpo. Además afirmó que estaba atravesando un estado de desnutrición muy grave que databa de tres meses de abandono.

Tanto Aguirre como Luis Moyano hablaron de un sufrimiento prolongado de la menor que tenía quemaduras en los pies y lastimada sus manos. Ante una pregunta de la Fiscalía sobre si alguien no podía darse cuenta de las lesiones, Moyano fue tajante: “Las heridas eran visibles, pero además tenía olor en las heridas porque estaban infectadas”. De ese modo Malvasio y Brugo tratan de demostrar que Lescano no hizo nada por ayudar a la nena que agonizó durante al menos dos meses en la habitación de la casa que ocupaban junto a Cristo y sus otros tres hijos en el barrio Paraná III. “Es imposible que los adultos que estaban junto a ella no se hayan dado cuenta de esto. El sufrimiento de Nahiara ha sido grave”, precisó Aguirre.

El médico del hospital San Roque, Walter Luchetti también dio su visión sobre cómo vio a Nahiara en la guardia del nosocomio. Tras describir cada una de las lesiones que constató y afirmar que era imposible que un adulto no las percibiera, dijo: “Nahira tenía una mirada muy triste. Como si pedía algo” .

El profesional mencionó que la nena tenía “quemaduras, hematomas en la zona abdominal, lesiones en la nariz, lesiones en las muñecas como si las tenía apretada con algo”. La doctora Evangelina Ramírez también declaró. La profesional indicó que cuando ingresó Nahiara al nosocomio se tuvo que acercar al cuerpo para ver si respiraba. Mencionó que la nena no tenía tabique nasal y precisó que cuando fue hablar con Cristo por el estado de la menor este no supo responderle. “No lo vi llorar. Dijo que la había dejado y la fue a buscar y estaba así”.

También ayer los jueces Gervasio Labriola, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa pudieron escuchar el testimonio de las peritos del área de Salud Mental de Tribunales que relataron su intervención pericial en el hecho. Las profesionales que entrevistaron a Lescano sostuvieron que comprende lo sucedido y que no estaba en estado de shock.

La acusación

Cristo y Lescano están imputados como autor y coautora del delito de Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por ensañamiento y por alevosía. Nahiara Cristo falleció en el hospital de niños San Roque, de Paraná, el 7 de febrero de 2019. La víctima tenía 2 años y presentaba golpes, quemaduras y un avanzado estado de desnutrición. El debate continuará hasta el viernes. Para hoy está previsto el testimonio de 10 personas. Los alegatos se realizarán el martes 17 de marzo, a las 9, en el salón Nº 1.