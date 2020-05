Móviles policiales de la comisaría sexta y fuerzas especiales entraron en la tarde de este viernes a la Villa 351 de Paraná donde realizaron un procedimiento que los vecinos del lugar describieron como "violento".

En las inmediaciones del barrio se escucharon al menos 10 disparos en dos tandas. Como resultado del operativo al menos siete personas resultaron con heridas de postas de gomas.

"Si hubieran venido con una causa justa hubieran detenido a alguien o se hubieran llevado armas. Pero no, se equivocaron. Vinieron, tiraron y se retiraron. Acá la gente no estaba haciendo nada. No hay justificativo para lo que hicieron", describió una vecina.

Según la mujer habían terminado de comer el locro y los chicos estaban tomando mate cuando entraron a la casa de una pareja joven y "revolvieron todo sin una orden de allanamiento". "Había una criatura de dos semanas. Fue un abuso de poder total. Hace dos años que no vivíamos esta locura", dijo.

