Las celdas donde un "ente" atacó a un policía no fueron clausuradas

El sector es uno de los más añejos del edificio y su construcción deteriorada por el paso de los años no presentaría peligro para las personas que allí se alojan temporalmente.

Miedo y lesiones: habló el policía atacado por un extraño ente en las celdas

“El lugar se ocupa, está en condiciones de uso y en la temporada de verano se suelen usar esos sectores porque es cuando se producen mayores ingresos. No está clausurado y se ocupa en caso de ser necesario”, dijo a Máxima el Jefe de Policía Departamental Gualeguaychú, César Primo.

policia atacado por fantasma.jpg

Debajo de ese sector se encuentran las celdas que siempre tienen detenidos y cuya custodia estaba a cargo del policía Reinaldi el miércoles por la noche.

“Personalmente nunca me ha pasado, en distintas funciones he recorrido todos los lugares del edificio pero no he notado nada extraño. Que me hayan comentado nunca ocurrió nada extraño en el lugar”, dijo Primo, al ser consultado sobre alguna situación similar que pudiese haber ocurrido con otras personas.

La noticia sobre el supuesto “ente maligno” o fantasma que habría atacado al policía despertó todo tipo de análisis y en las redes sociales se expresaron varios policías retirados y en actividad, recordando anécdotas y señalando casos que supuestamente habrían sucedido en otros años.

Más allá del escepticismo de algunas personas y la creencia de otras, el jefe de la Departamental no duda en afirmar que “hemos puesto a disposición al personal médico y psicólogos para acompañarlo en esta situación y llevar tranquilidad también a todo nuestro personal. Los detenidos siguen alojados en Jefatura, con el estado lógico de angustia por lo vivido, también médicos y psicólogos se entrevistaron con cada uno de ellos. Hemos ido a verlo a él y su familia y ponernos a disposición”, reiteró.

En cuanto a la situación que se investiga, Primo explicó que “investigación judicial no se inició porque no hay un delito, se hace siempre una información sumaria para establecer más que nada el estado de salud de nuestro compañero de trabajo que es lo más importante, que se recupere, que este bien y después habrá tiempo para evaluar cómo sigue su situación laboral”.

Por último y ante la situación legal que no le permitía portar arma reglamentaria a Reinaldi, Primo explicó que “por cuestiones de seguridad todos ingresamos sin armas a ese sector porque las personas que están ahí, están privadas de su libertad. Por eso no era un impedimento. La función es el cuidado y la atención de esas personas en el caso de que alguna lo requiera”, dijo, agregando que “estamos en permanente contacto con superiores en la provincia y la prioridad es el estado de salud del personal policial. Los psicólogos y psiquiatras que están atendiendo al policía irán a determinar cuál es su estado de salud”.