La misma ladrona robó tres veces en un consultorio de Paraná

“El sábado 14 a las 23.50 ingresan un masculino y un femenina por una ventana del consultorio que da a la vereda. Yo vivo en mi departamento que está atrás. El primer día estuvieron tres minutos, todo se evidencia con las cámaras de seguridad, y se llevan mi mochila con la billetera, documentación personal, dinero. Me doy cuenta a 1, cuando vuelvo al consultorio y veo que la ventana estaba entreabierta, me doy cuenta que faltaba la mochila”, relató la mujer”.

ladrona consultorio parana 2.jpg

Llamó a la Policía, hicieron el peritaje en el lugar y terminaron a las 5, cuando la profesional se fue a dormir, luego de colocar hierros y palos en la ventana rota. A las 8 de la mañana regresó al consultorio y se encontró que volvieron a robarle: “Veo que habían revisado un modular, cajones, entro a la sala de espera y faltaba el televisor”, contó Lorena.

ladrona consultorio parana 3.jpg

Otra vez llamó a la Policía y por las cámaras de seguridad observaron que eran las misma personas que habían ingresado unas horas antes. Al revisar bien el lugar, la damnificada supo que también le habían robado una cámara de fotografía profesional, un celular y una cuchilla.

Ladrona en consultorio de Paraná.mp4

Unas horas después, “la policía me avisa que los encontraron y que recuperaron unas cosas, mi mochila con la billetera, pero la prendieron fuego con la documentación, DNI, tarjetas, cédulas, la plata no estaba y encontraron el televisor”.

La pareja de jóvenes arrestada no tardó en recuperar la libertad, y la chica esperó unos días para volver a robar al mismo lugar, esta vez con otra mujer como cómplice.

ladrona consultorio parana 1.jpg

Así relató Lorena este segundo episodio: “Me puse en campaña para hacer una reja del lado de adentro de las ventanas, venían hoy a hacerla, y anoche estaba en mi domicilio cenando, y un vecino me manda un WhatsApp, ‘estoy viendo dos chica que está trepando ¿sos vos?’. Me fijo las cámaras por el celular, no los veo y dije ‘ya entraron’. Llamé a la Policía, me quedé esperando sin salir hasta que sale en el patio interno la mujer, que es la misma que ingresó antes. Tenía la bicicleta, se la iba a llevar por la escalera de la terraza, les golpeamos y gritamos que venía la Policía, dijo ‘ya me voy’, pateó la puerta y se tiró del techo. Un vecino vio que fue hacia calle Tucumán y dobló por Alameda”.

Los efectivos policiales detuvieron a la ladrona a una cuadras y le encontraron 8.000 de los 10.000 pesos que robó. La diferencia se la llevó la cómplice.

“Desde esta madrugada quedó detenida, no sé por cuánto tiempo”, dijo la mujer.

ladrona consultorio parana 5.jpg

Desde la Policía se informó a UNO que la detenida tiene 23 años y quedó alojada en la Alcaidía de Tribunales. Le secuestraron el dinero, así como un cuchillo y una cinta métrica.