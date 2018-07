La mamá de Brian quiere mirar a los ojos al hombre que asesinó a su hijo

Tres semanas después de la muerte de Brian Farías, familiares y amigos del joven asesinado se hicieron presentes en Tribunales para reclamar justicia . La causa tiene imputados a Oscar Siboldi, conocido como el Negro, y su hijo Axel.





Con las principales declaraciones testimoniales de la causa ya producidas, se aguarda por otras medidas para la investigación, en las que se pueda dilucidar la responsabilidad de cada uno en el hecho ocurrido en la madrugada del 9 de junio, en la esquina de Colombia e Ituzaingó de Paraná





Por el momento, todo indica que Siboldi padre, de 54 años, asesinó de un disparo en el pecho a la víctima, de 19, a quien su hijo señaló como el autor de una agresión previa, lo cual hasta ahora no está demostrado.





A las 10 desplegaron una bandera que la madre, hermanos y amigos de Brian pintaron durante el fin de semana. En diálogo con UNO, Mirta Oroño dijo: "No tengo mucho para contar, es lo que se sabe nada más, el asesino de mi hijo no declaró. El abogado me dijo que la causa estaba encaminada e iba a pedir todo lo posible, como la reconstrucción del hecho. Hoy vinimos a hacer presencia y vamos a estar toda la semana".





Además, ante la posibilidad de un acuerdo de pena entre las partes, la madre de la víctima afirmó: "No quiero un abreviado, yo quiero un juicio público, quiero verle la cara al asesino".