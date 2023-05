La madre de Julieta Riera, expectante y "confiada" ante el veredicto del STJ

Ana Brugo aseguró a UNO : "Yo confío en esta Justicia, porque la cosas se hicieron bien, todo se hizo perfectamente bien, yo molesté tanto, anduve y sé que se hicieron bien. Por eso, lo que dicen del médico que hizo la autopsia, de Iván Berón que hizo la parte de la reconstrucción del hecho, me da impotencia, las cosas que dicen sobre Juli me dan impotencia".

Cabe recordar que el 4 de abril se realizó la audiencia ante el STJ donde la abogada defensora de Christe, Mariana Barbitta, cuestionó la investigación policial y judicial, al sostener que las pericias elaboradas por forenses de la Justicia fueron “tergiversadas” y que el jurado popular que declaró culpable a su defendido estuvo “contaminado por la maliciosa difusión de información acerca del caso”. En este sentido, afirmó que “los medios de comunicación condicionaron inevitablemente al jurado y a los operadores jurídicos que intervinieron en el proceso”.

Julieta Riera Jorge Julián Christe femicidio 2.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Se trata de un caso sin testigos presenciales, donde la acusación se basa en pruebas científicas, así como en aportes del entorno sobre la relación de pareja entre víctima e imputado. Por un lado, respecto a que Julieta no se cayó accidentalmente del balcón del departamento del octavo piso del edificio de la peatonal San Martín de Paraná, en el Instituto del Seguro, sino que su novio la arrojó, aquel 30 de abril de 2020; por otro, que el hombre es violento y la sometía.

Sala Penal del STJ.jpeg Prensa STJ

"Yo siempre dije que iba con la verdad, duela lo que duela, siempre, y busqué los hechos. Y en base a eso, obviamente que saqué mi propia conclusión", contó Ana sobre cómo transitó desde el inicio este proceso en el cual concluyó que su hija fue asesinada, tal como lo hicieron 12 ciudadanos que el 15 de abril de 2021 declararon culpable a Christe tras escuchar los testigos del juicio.

madre y hermana de julieta riera.jpg UNO/Juan Manuel Hernández

Ana recuerda detalles que le fueron confirmando esta hipótesis de lo sucedido: "En la audiencia, el propio Christe dijo cosas que no son así, porque yo la ví, entonces a mí no me van a vender una cosa que no es. Por ejemplo dijo que Juli se comía las uñas, no es así. Hasta en la autopsia tenía las uñas pintadas".

"No se tiró Juli, está más que claro", asegura la mujer.

"Es todo muy técnico. Yo siempre dije que solo ellos dos saben lo que pasó esa noche, no hay otro testigos. Una no está para defenderse, obviamente que el otro va a defenderse a su favor", entiende Ana y, acerca de los jueces de la Sala Penal, considera: "Me parece que son muy coherentes, se manejan con los derechos, deberes y garantías, lo tienen muy claro. ¿Y mis derechos? Yo también ahora estoy peleando por los derechos de mi hija que no está". Asimismo, valoró positivamente el trabajo del fiscal y que tanto en la investigación como el trámite judicial, pese a estar en medio de la pandemia, no tuvo dilaciones: "Fue perfecta, un juicio ágil, rápido, pensé que iba a durar más. Impecable".

JULIETA RIERA VIGILIA.jpg Gentileza: Fernanda Rivero

Este viernes a la noche se hará una vigilia en Tribunales para continuar reclamando justicia por Julieta. Ana convoca a todos a asistir con velas y a hacer oír el pedido de justicia por su hija a través de las redes sociales.