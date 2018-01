La familia de Nahir Galarza hablará a través del famoso manager porteño Jorge Zonzini

Lo que faltaba para mediatizar aun más la causa que se investiga el crimen Fernando Pastorizzo, es la última decisión de la familia de Nahir Galarza. Los padres de la joven detenida e imputada, decidieron convocar como portavoz a Jorge Zonzini como portavoz de las informaciones de los padres.

En un comunicado enviado a UNO por Marcelo Galarza, padre de Nahir, informó lo siguiente: La familia Galarza y sus letrados representantes comunican a los medios y a la opinión pública que a partir de éste momento la única persona autorizada para hablar públicamente del caso y de nuestra hija Nahir Galarza es el Manager de Medios Jorge Zonzini con movil 11637....... Twitter: @jorgezonzini y sitio web www.jorgezonzini.com. Atentamente. Flia. Galarza y letrados patrocinantes.





"Decir la verdad"

En la tarde de este jueves, Zonzini habló con el canal de noticias TN y desde Gualeguaychú, dijo: "Los padres decidieron llamarse a silencio, porque no están acostumbrados a hablar con los medios. Los temas jurídicos serán dados por sus abogados".





El conocido manager porteño, explicó: "Los padres están muy mal, y por eso es que el tema de los medios debe ser tratado con mucha prolijidad porque hay numerosa información que no sería tan así como aparece".





El mediático contó con posterioridad: "Hubo una relación de hace muchos años, de muchas idas y venidas, había inconvenientes, golpes y agresiones y maltratos permanentes".





En cuanto a la postura sobre la víctima, el asesinado, dijo: "No voy a hablar de Fernando, ni de terceros. Algunos quisieron hacerla ver a Nahir como a una criminal, enferma y delincuente. Ella es una estudiante de abogacía que de la noche a la mañana la extirparon de su casa y ahora está en un calabozo de cuatro por cuatro con 40 grados".





"Recordemos ademas, que esta chica no tenía antecedentes policiales y por ser mujer no les importó a las autoridades judiciales a enviarla a prisión preventiva, en vez de otorgar la prisión domiciliaria", resaltó el manager de artistas a nivel nacional.





Basado en lo que conoció de la conversación con los padres de Nahir, manifestó: "Ellos están muy mal, y saben que Nahir la está pasando de la peor manera, pese a esto tiene una personalidad muy fuerte, porque ella tenía sus problemas y nunca trasladó a los padres sus problemas".





Reiteró que se solidariza con Fernando y su familia, pero él "hará el trabajo de ayudar a comunicar de mejor las cosas desde el punto de vista de los Galarza, que sabían que había una relación muy compleja y tóxica entre los dos jóvenes".





Un punto que no quedó muy en claro, fue una aseveración de Zonzini, y está relacionado con la confesión como autora del hecho. "No se si se inculpó para proteger a un tercero, no se bien. No se sabe la verdad, no se llegó a esa verdad aún, por lo que tenemos que tener en cuenta que Nahir tambien es victima de todo este proceso".





Sobre su tarea de portavoz, explicó: "Mi función como manager, será la de comunicar la verdad del expediente, sin confrontar con las partes, pero dando a conocer desde el punto de vista periodístico el avance de la causa, sin ningún tipo de distorsiones".





Sobre la causa, informó finalmente que los abogados que asisten a Nahir decidieron en la tarde de este jueves apelar la prisión preventiva y el estado de incomunicación que existe sobre la imputada.