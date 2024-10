Intento de femicidio en Colón: violento golpeó y apuñaló con un destornillador a una joven

A través de las redes sociales, la joven víctima contó lo que ocurrió y mostró fotos de las lesiones que sufrió, que evidencian el grado de violencia y ensañamiento del agresor. “Soy I. y el viernes por la noche me encontraba caminando por la calle Chacabuco y Pellec, cuando de repente aparece detrás mío Johan Fernández (con el cual no tenía ningún tipo de relación), a lo que me agarra y amenaza con matarme", contó La joven I. en su cuenta de la red social X.

Intento de femicidio

"Me arrastra -prosiguió- hasta dentro de la construcción de esa esquina y empieza a ahorcarme y golpearme brutalmente hasta dejarme inconsciente: me golpeó la cara con piñas y patadas, me clavó un destornillador por todo el cuerpo, me dejó lesiones graves: hematomas dentro de la cabeza, me arranco muelas desde la raíz, me dejó la cara, cabeza y cuerpo todo suturado, con 12 puntos en la cara, 3 puntos en la mano y más de 20 puntos en la cabeza. A demás de hundirme el septum hasta el fondo de la nariz. Mientras yo estaba inconsciente, él seguía golpeándome, dejándome así en un enorme charco de sangre”.

“Esto no lo publico para dar lastima ni mucho menos para generar algún tipo de disturbio: lo hago por todas aquellas que alguna vez sufrieron violencia de género y no pudieron contarla”, agregó.

Su agresor, quien fue identificado como Johan Fernández, fue detenido y el juez de Garantías dictó 30 días de prisión preventiva, mientras avanza la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal Juan Sebastián Blanc.