Hoy serán imputados los presos acusados de provocar el incendio fatal en Victoria

En el transcurso del día de hoy, el fiscal Eduardo Guaita de la ciudad de Victoria le tomará declaración indagatoria a los tres jóvenes presos acusados del provocar el fatal incendio que le costó la vida a cinco personas en el penal de Clemente XI.





Los tres agresores tendrán la posibilidad de defenderse ante el fiscal, quien luego pedirá el traslado de los presos a las distintas cárceles donde el jueves ya fueron reubicados.

Los jóvenes que serán imputados son: Kevin Paniagua, del barrio Gaucho Rivero de Paraná, tiene 20 años, y cuando era menor de edad asesinó a tiros Eduardo Kartansián y luego a Enzo González. Los otros dos son jóvenes del barrio Belgrano de la capital provincial: Ramón Ismael Framulari, conocido como Bebe, de 19 años, quien fue condenado hace poco a tres años de prisión efectiva por varios hechos de violencia, la mayoría cometidos cuando era menor; y Maximiliano Exequiel Chamorro, alias Coyi, de 20 años, fue condenado en 2016 por cinco hechos de robos y ataques a balazos a cuatro años y seis meses de prisión.

Paniagua quedará alojado en el penal de Federal, junto a su hermano también preso, para evitar que sufra represalias. Framulari fue derivado a Concepción del Uruguay y Chamorro a Concordia. Serán imputados por quíntuple homicidio calificado.





Decesos

Fallecieron los dos internos de la Unidad Penal N° 5 de Victoria que ayer habían sido trasladados al hospital San Martín de Paraná, dada su situación de extrema gravedad. Vladimir Casco, de 21 años, que cumplía una condena por hurto simple en grado de tentativa, falleció en horas de la noche del jueves tal cual informó UNO en su edición de ayer. Posteriormente, cerca de las 7 de ayer se confirmó también el fallecimiento del otro internado, Brian Alarcón. De este modo, asciende a cinco la cifra de víctimas fatales por el incendio intencional.

Los primeros fallecidos, en el penal fueron Matías Rodríguez, de 30 años, con domicilio en Victoria, Marcelo Beber, de 31 años, y Justo Silva, de 53, ambos con domicilio en la ciudad de Paraná, según informó el gobierno de la provincia.

Casco y Alarcón habían sido trasladados ayer, cerca de las 9, al nosocomio de la capital provincial.





"Van a ser castigados"

El gobernador, Gustavo Bordet, lamentó lo sucedido en el penal de Victoria y explicó que las instituciones del Estado "actuaron rápidamente, tanto el Servicio Penitenciario como el Poder Judicial".

El gobernador confirmó que están identificados los responsables y "van a ser castigados con todo el peso de la ley que corresponde".

Destacó la tarea del personal del Servicio Penitenciario. "Esto se puede observar en las grabaciones donde rápidamente se interviene, lo que sucede es la forma en que se comete esta situación, que fue alevosa y muy atroz", precisó.

También explicó que si bien se están haciendo obras de ampliación en el penal, lo sucedido "no pasa por una cuestión edilicia, sino por el comportamiento de algunos reclusos que hace que lleven a situaciones de este tipo". "No obstante también vamos a intervenir desde lo que nos toca, como gobierno, para que hechos de estas características no vuelvan a suceder", resaltó.