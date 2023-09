Hallazgos de restos humanos en La Paz: la familia de Juan Medina sigue esperando

"La policía a mí no me comunicó nada. Me enteré por intermedio de versiones. Ahí llamé a la policía y me enteré que habían encontrado unos restos debajo de un árbol", dijo a UNO.

—¿Fueron a reconocer las prendas?

—No, no nos llevaron a reconocer nada.

—¿El fiscal no se comunicó con usted tampoco?

—No, no. Ni el fiscal ni la policía. Llamé a la policía porque estaba la versión de los huesos que encontraron.

HALLAZGO RESTOS ÓSEOS LA PAZ.jpg Gentileza: Luis Garita

Por último, Juan Carlos relató que intentó por todos los medios conseguir información más certera al respecto. "Llamé por teléfono a la Policía y me dijeron que no me podían decir por teléfono porque era un caso muy complejo. Entonces me fui para allá con mi nieta. Ahí me atendió el Jefe de Investigaciones y me dijo que encontraron unos restos debajo de un árbol. Y que posiblemente lo encontraron (a Juan)", agregó.

Finalmente, señaló que la autoridad policial le refirió que los restos fueron trasladado a la Morgue de Oro Verde donde se le practicarán los estudios de rigor. "Dijeron que me iban a llamar a mí para sacarme sangre a ver si coincidía con los restos que encontraron", finalizó.

Qué informó la Policía

La Policía de La Paz informó este domingo cerca del mediodía que los huesos se encontraron en zona de monte de calle Boca del Tigre al final. Estaban dispersos en el terreno junto a prendas de vestir. En tanto, colgando de un árbol, había una correa de tela con un nudo en su extremo.

Aseguraron que el médico policial estableció que los restos humanos estaban totalmente secos, que databan "de más de dos años" y que no presentaban fracturas óseas.

Juan Medina.jpg Juan Medina desapareció en septiembre de 2020 en La Paz.

Desaparecido desde 2020

El rastro de Juan Medina se perdió el 12 de septiembre de 2020. Su familia -integrada por ocho hijos y su esposa Claudia- lo vio por última vez cuando se fue de su casa, ubicada en el barrio Feria, para ir a su trabajo.

En la búsqueda que emprendieron familiares y autoridades describieron que Medina "vestía pantalón de grafa azul, remera gris, chaleco tipo polar de color celeste, campera deportiva marca Adidas de color azul con franjas blancas; y calzaba borceguíes de trabajo de color negro".

Durante la investigación, la Justicia libró oficios judiciales a las empresas prestatarias de telefonía, al Registro de Estado y Capacidad de las Personas y aduanas. Sin embargo, en tres años no llegó ningún dato para dar con su paradero.

La investigación se nacionalizó en abril de 2021 cuando el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SiFeBu), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, emitió la fotografía de Medina para promover su búsqueda en todo el territorio nacional.

A casi tres años de su desaparición, hay expectativa para que el caso, finalmente, tenga una respuesta sobre qué fue lo que pasó con el hombre que salió de su casa hacia su trabajo y nunca más se supo de él.