Había aceptado 18 años por femicidio en un abreviado y terminó con prisión perpetua

Facundo Siegfried había estado cerca de recibir 18 años de prisión efectiva al firmar la confesión en un juicio abreviado con la Fiscalía por el asesinato de Alejandra Silva. Aquel acuerdo se cayó al no ser homologado por un juez. Por lo tanto fue a juicio, en el que se defendió, se declaró inocente, apuntó a su hermano, dijo que no había sido novio de la víctima y buscó la absolución. El tribunal no le creyó y le impuso ayer la pena máxima por femicidio.