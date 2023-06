Feliciano: denuncian a Jefes de Policía por violencia laboral

"Hay otra cosa objetiva: ella estaba en la sección Minoridad hace 10 años y el Jefe la sacó y la trasladó a Jefe de Calle. Tenía que andar en el patrullero haciendo el trabajo que le toca hacer a un Oficial Principal o Inspector. Inclusive recibía órdenes de subalternos", agregó el letrado. El abogado refirió que actualmente su defendida se encuentra con licencia, pero que espera que la Justicia o la Jefatura de Policía Provincial disponga medidas de protección más concretas.

Beckman y Zaguan.jpg Una comisario denunció a Gustavo Roberto Beckman, Jefe de la Departamental Feliciano; y al Subjefe José Luis Zaguan.

"Ella está de licencia porque el psiquiatra le recomendó 30 días de reposo. También le sugirió que cuando vuelva a su trabajo no esté en contacto con las personas denunciadas. Eso lo solicitamos ante el juez de Garantías, quien solamente dispuso que los denunciados cesen los actos molestos y perturbadores hacia la denunciante. Expresamente le pedimos al juez que dicte medidas dirigidas al Jefe de Policía de la Provincia para que arbitre los medios y que los superiores no estén en contacto con la denunciante, para que ella pueda seguir trabajando. Ello implicaría que estos Jefes sean trasladados a otra departamental", explicó el abogado Mendoza.

No obstante, sostuvo que la resolución del magistrado aparece como entendible, ya que el caso recién dio sus primeros pasos."Es razonable que el juez de Garantías no haya tomado una resolución tal cual como la solicitamos. Esto se debe a que primero tiene que dar intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario del juzgado, el cual debe elaborar un dictamen. Una vez esté ese dictamen, esperamos que se tomen las medidas que pedimos", argumentó.

Sumario para los Jefes de la Departamental

En ese mismo orden de cosas, el abogado indicó que la Policía de Entre Ríos inició un sumario administrativo contra el Jefe y Subjefe de la Departamental Feliciano. "Se inició un sumario interno para investigar al Jefe y Subjefe, pero nos preocupa que no se ha dictado una medida tendiente a proteger a la denunciante", puntualizó y, al mismo tiempo, agregó: "Considero que si son respetuosos de la Ley y la Constitución Nacional deberían haber pedido relevo urgente o tomarse licencia y ser reemplazados hasta una definición del caso".

Consideró que la plana mayor de la Policía tendría que haber tomado una decisión más rigurosa, a fin de no afectar a la denunciante. "Se debería haber pasado a disponibilidad a ambos. En la Ley N° 5654, de Disciplina Policial, está previsto que preventivamente se pase a disponibilidad a los funcionarios policiales. No es una sanción, sino que es una medida provisoria y preventiva, pero no lo hicieron".

"Fue arbitrario el traslado de ella. Nunca vi que en la Policía hayan trasladado a una funcionaria y que esté dependiendo de un oficial nuevo. El pedio al juez es que que le ordene al Jefe de Policía que pueda volver a su trabajo y que no esté en contacto con los jefes. Otra opción es que la trasladen a ella, pero eso sería una medida revictimizante a la denunciante", concluyó.

Feliciano Jefatura.jpg Denuncian a Jefes de Policía de Feliciano.

Con el fin de conocer su versión de los hechos, UNO se comunicó con el Jefe de Policía de Feliciano, Gustavo Roberto Bekcman, quien manifestó que no se expedirá en la prensa sobre al caso hasta que haya una resolución judicial.

"Es un proceso reservado y me abstengo de emitir cualquier opinión. Está en trámite. En todo caso, tendría que hablarlo en el Juzgado Civil y Comercial. Mi abogado tampoco va a emitir opinión", dijo a UNO a través de una comunicación telefónica.