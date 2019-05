Familiares de Brian Farías, pidieron Justicia frente a Tribunales

Apuntaron a la Justicia que no atendió el caso del crimen del joven que era adicto y tenía un pequeño hijo. "Todos saben que los Siboldi son narcos. El Estado me abandonó cuando mi hijo era menor y ahora me abandonó la Justicia", dijo a los medios Mirta Oroño, madre de Brian.





Farías, de 21 años, había sido herido en el torax por un disparo de arma de fuego el 9 de junio del año pasado, en calle Ituzaingó y Colombia, y falleció días después en el hospital San Martín con las vértebras y la médula destrozadas.





Por el hecho había sido detenido Oscar Aníbal Siboldi quien también hirió a Carlos Elías Sánchez, de 45 años, quien se hallaba con Farías en el momento del hecho.





A Siboldi se le dictó la prisión preventiva en la cárcel de Paraná, por el término de 45 días. Luego se le otorgó la detención domiciliaria en Bajada Grande.