Familia que perdió todo en un robo apela a la solidaridad

El lunes 14, la familia que vive en el predio del Club Sportivo Libanés, ubicado sobre calle División Los Andes al 3000, en la zona sur de Paraná , fue blanco de un robo total de pertenencias. Hasta ayer la familia no recuperó nada. Para salir adelante organizan una serie de partidos amistosos que se disputarán desde este sábado. La recaudación será destinada a la reposición de los elementos del hogar.





Zulma contó a UNO ayer: "Estamos indignados por lo que nos pasó. Encima salió en algunos medios que se había recuperado gran parte de lo robado y no es así. Nosotros perdimos todo. Mi hijo que es disc jockey no tiene elementos para trabajar porque se los llevaron". En ese orden la mujer dijo que en un primer momento personal de la comisaría 13ª se acercó, pero no lograron esclarecer el atraco que padecieron. "Hay imágenes de un auto viejo que fue el utilizado por los ladrones para desvalijarnos la casa, pero lamentablemente no se ha podido identificar".





El robo, tal cual publicó UNO en su edición del miércoles 16, sucedió entre las 1.50 y las 4.46. Durante ese lapso estuvieron los delincuentes adentro de la vivienda que está ubicada en la planta alta del club. "Todavía recordamos que cuando llegamos vimos que la luz estaba prendida y la puerta abierta", señaló Zulma.





"Vamos a seguir trabajando, ya que no podemos esperar a ver si nos encuentran las cosas. Vamos a levantarnos y seguir trabajando porque siempre hemos trabajado con mi familia", sostuvo la mujer quien aclaró que la policía solo encontró un par de pelotas y computadora de las que entregaba el estado durante la gestión nacional anterior.