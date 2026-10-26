Trump llamó a Noruega "país de mierda" por no entregarle el Nobel de la Paz

Donald Trump profirió el insulto durante un mitin. En tanto, ministro noruego recordó que el comité que concede el galardón es independiente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este domingo a Noruega “país de mierda” por no haber recibido el premio Nobel de la Paz y ha recuperado sus insultos contra Libia, Yemen, Haití y Somalia en el tramo final de la campaña para las elecciones de medio mandato del próximo martes, 3 de noviembre. El ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, recordó que el comité que concede el galardón es independiente.

El magnate republicano profirió el insulto el domingo durante un mitin en Port Huron (Míchigan). El presidente estadounidense ha vinculado su rechazo a recibir inmigrantes noruegos con la decisión del Comité Noruego del Nobel de no concederle el galardón de 2026, que ha recaído en la jurista sudafricana Navi Pillay. El presidente ha declarado ante sus seguidores: “No quiero a nadie de Noruega. No quiero tener nada que ver con Noruega”. El mandatario ha defendido que ha resuelto ocho guerras y tiene otras dos en camino, en referencia a sus supuestas gestiones diplomáticas.

El ministro de Exteriores del país nórdico ha recordado este lunes a la radiotelevisión pública NRK que Trump sabe que el comité es independiente. “Se lo hemos recordado, por si alguien se lo preguntaba, y sigue siendo así”, afirmó. El Gobierno noruego, no obstante, declinó hacer más comentarios, consignó El País.

"Mancha imborrable"

Trump lleva semanas arremetiendo contra la decisión del comité. A principios de octubre calificó de “mancha imborrable” para Noruega que no le concedieran el galardón y criticó que Pillay recibiera el premio pese a que, según él, nadie la conoce.

En Libia, las declaraciones provocaron una protesta diplomática. El Ministerio de Exteriores del Gobierno con sede en Trípoli convocó el domingo a la encargada de negocios de la Embajada estadounidense, Inga Heemink, para entregarle una nota formal de protesta. El Gobierno libio rechazó que el país y sus ciudadanos sean utilizados en las disputas electorales estadounidenses. Las autoridades del este de Libia también han condenado las palabras de Trump y han reclamado una disculpa.

El sábado pasado, durante un mitin en Perry, Georgia, el republicano acusó al senador demócrata Jon Ossoff de promover un proyecto de ley que, según él, facilitaría la llegada de inmigrantes de países “infestados de terrorismo”, como Libia, Yemen, Haití y Somalia. Trump recuperó así una expresión que ya había empleado durante su primer mandato. Un día después, aseguró en redes sociales que respeta al pueblo libio, al que ha descrito como “orgulloso, resiliente y hospitalario”, y elogió su colaboración en la lucha contra Estado Islámico. Sin embargo, mantuvo su exigencia de que Libia deje de ser un corredor para la migración irregular.

Los ataques llegan en plena avalancha de sondeos claramente desfavorables para los republicanos de cara a las legislativas del próximo martes. La popularidad de Trump ronda el 31%, según la última encuesta de Ipsos, el nivel más bajo de los dos mandatos de Trump. La duda ahora es si los demócratas ganarán o no las dos Cámaras del Congreso, lo que torpedearía la acción de gobierno de la Casa Blanca.