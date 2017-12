Escribano condenado por estafar a un empresario con firmas falsas

Vista en perspectiva, la maniobra fue bastante burda por ser pergeñada por letrados. Un sereno y remisero de la ciudad de Diamante le prestó más de 300.000 dólares a un poderoso empresario. Este no le pagó y sus abogados pretendían cobrar la deuda. Se pudo determinar que se trató de una estafa donde se pretendió engañar a la Justicia entrerriana con firmas falsas y denuncias incomprobables. Incluso llegó a dictarse un fallo de ejecución de la deuda, pero no prosperó ya que surgieron severas irregularidades en la manipulación de los documentos, igualmente burda: el recorte de la firma de la víctima, pegada en un contrato y la fotocopia para que no se advierta el collage.