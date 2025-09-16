Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner y la mala racha de los motores

Este año Mariano Werner sufrió problemas como nunca antes lo había vivido. La rotura de motores lo está dejando sin margen de error en la Copa de Oro.

16 de septiembre 2025 · 18:22hs
Los problemas siguen acechando a Mariano Werner dentro del Turismo Carretera. Es la primera vez en años en la que el piloto de Ford padece tantos dolores de cabeza con los motores y que lo llevó a ir cambiando de proveedor en estas últimas carreras. El mal inicio de la Copa de Oro en San Luis lo dejó prácticamente sin margen de error para las cuatro fechas que restan.

Mariano Werner
La pregunta ahora es cómo seguirá. Mariano hizo una gran apuesta al cambiar a Guillermo Pianca por Rody Agut. Seguirá apuntalando esta decisión o se inclinará por un impulsor preparador por Ariel Martínez, el hermano del Gurí.

Mariano Werner y una sociedad que parece terminada.

TC: Mariano Werner y Rody Agut en caminos separados

Agustín Canapino logró una nueva victoria en la temporada y ahora es líder de la Copa de Oro.

Agustín Canapino ganó en San Luis, Mariano Werner sumó otro abandono

“No tiene nada que ver Rody ni Pianca, muchas veces hay mala suerte”, le había manifestado el paranaense a SoloTC en San Luis, tras una nueva rotura. Lo cierto es que el problema está y como se lo conoce a Mariano, seguirá “agudizando su ingenio” –una frase que era muy usada por su hermano Gabriel– para salir de este difícil trance.

Muchas veces los inconvenientes con una parte del auto se presentan y llevan algunas carreras descubrir dónde está el origen de la falla, pero en este caso son muchas las fechas en la cuales la solución no está y se vuelve una espina en el zapato para un piloto laureado, que se lo destaca por su rol de piloto-mecánico.

Quizás la apuesta al cambio por el nuevo auto, con una mejor actualización, y sin los vicios de este Mustang sea el camino correcto para dejar atrás un año que viene siendo esquivo. No es normal que una bujía se rompa de manera tan seguida en los impulsores, por lo que eso demuestra que algún problema de vibración sea la causante de este mal.

Con este resultado, el entrerriano sumó en San Luis apenas dos puntos. Y, tras la primera fecha de la Copa de Oro, suma un total de 10 unidades (había arrancado con 8 por su victoria en la Etapa Regular) y está a 51 del líder, Agustín Canapino, cuando quedan 164,5 en juego (el GP Coronación aporta un 50% más de puntos).

“Vamos a dejar todo en las últimas cuatro carreras que quedan, porque por más que no tengamos chance, siempre es bueno para probar para el año que viene”, sentenció Werner, en una frase que deja entrever que la lucha por el título la ve casi como una utopía y sirve para entender lo que viene.

Los problemas de motor de Mariano Werner en 2025

En Viedma (1ª fecha): Marchaba 3° en la Final hasta que la rotura de la directa lo obligó a abandonar.

En Toay (4ª fecha): Se ubicaba 4° cuando un problema en una bujía lo dejó fuera de carrera.

En Termas de Río Hondo (5ª fecha): La misma falla en una bujía lo hizo caer del 8° al 13° puesto.

En Podadas (7ª fecha): se le rompió un motor en la serie y otro en la Final.

En Concepción (8ª fecha): En su serie, venía 2° detrás de Santero y el motor quedó en 5 cilindros por otra bujía rota, cayendo al 5° lugar.

En San Juan (9ª fecha): El motor se puso en 5 cilindros.

En Buenos Aires (10ª fecha): pérdida de aceite en el motor.

En San Luis (11ª fecha): En la serie venía 2° detrás de Canapino y abandonó (se cortó una válvula) tras el 1° giro. Largó último la Final y en la vuelta 10° entró a boxes por temperatura en el impulsor.

Mariano Werner Copa de Oro Ford
Maravilla Martínez marcó el tanto para Racing.

Con un gol de Maravilla Martínez, Racing derrotó a Vélez en el primer duelo de los cuartos

