En controles de prisión domiciliaria no encontraron a los detenidos

Dos detenidos que debían estar en sus casas con prisión domiciliaria no fueron hallados en controles de la Policía, en Concordia. Ambos terminaron en Alcaidía.

La prisión domiciliaria sin tobillera electrónica es un bono de confianza que da la Justicia a las personas que considera que deben permanecer detenidas pero no en la cárcel, en el marco de una causa penal. Estas medidas cautelares son controladas por la Policía de cada jurisdicción y de vez en cuando no los encuentran, lo cual demuestra que las burlas a al sistema judicial son repetidas. Así sucedió en Concordia en las últimas horas, donde en dos de los controles realizados no hallaron a los detenidos, quienes luego fueron localizados y terminaron en la Alcaidía.