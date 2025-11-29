Flamengo y Palmeiras definirán al campeón de la Copa Libertadores

Los equipos brasileños disputarán este sábado la final de la Copa Libertadores. El partido se jugará desde las 18, en el Estadio Monumental de Lima.

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán este sábado en la final de la Copa Libertadores . El encuentro, que está programado para las 18 (hora de Argentina) en el Estadio Monumental de Lima, Perú, contará con la televisación de Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el argentino Darío Herrera, mientras que en el VAR estará su compatriota Héctor Paletta.

Flamengo tuvo que atravesar un camino muy complicado para llegar a la final, ya que terminó segundo en el Grupo C con 11 puntos, igualado con Liga de Quito y Central Córdoba. Luego, los dirigidos por el brasilero Filipe Luis vencieron 2-0 a Inter de Porto Alegre en los octavos de final, 4-2 en los penales a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final y 1-0 a Racing en semis.

Palmeiras, por su parte, fue el mejor equipo de la fase de grupos al finalizar primero con 18 puntos sobre 18 posibles. En octavos y cuartos de final arrasó al ganarle 4-0 a Universitario de Perú y 5-2 a River, respectivamente. En las semifinales, en la ida perdió 3-0 como visitante ante Liga de Quito, aunque en la vuelta el equipo de Abel Ferreira goleó 4-0.

El brasilero más campeón de la Copa Libertadores

Quien gane llegará a su cuarta Copa Libertadores, convirtiéndose en el conjunto brasileño más ganador del certamen. Flamengo se consagró en 1981, 2019 y 2022, mientras que el Palmeiras levantó el trofeo en 1999, 2020 y 2021.