Los vocales entendieron que existieron serias afectaciones al derecho de defensa y vicios en el marco del proceso, tales como la incorporación en el juicio de elementos de prueba importantes (registros fotográficos) que no pudieron ser controladas por la defensa y con la antelación suficiente; el haberse impedido la facultad de la defensa de contrainterrogar a testigos, a través de los consultores técnicos y coartado la posibilidad de Christe para ejercer con plenitud su defensa material.

Julieta Riera Jorge Julián Christe femicidio 2.jpg Jorge Julián Christe busca revocar la condena en su contra por femicidio. Foto: UNO/Mateo Oviedo

En diálogo con La Mañana de la Red 88.7, Corina Beisel, abogada de la familia de María Julieta Riera, sostuvo: "Desde mi punto de vista, entiendo que el juicio contra Jorge Julián Christe no estuvo mal hecho. El lunes nos vamos a reunir con la Fiscalía para evaluar si presentamos un recurso contra esta decisión del Superior. Nosotros entendemos que si se suprimieran las pruebas cuestionadas, aún así subsistirían muchos elementos que apoyan la decisión que tomó el jurado popular".

"Este juicio se anula por un tecnicismo, no por falta de pruebas. El STJ dice que el juicio debe ser respetuoso de todas las garantías que el acusado tiene. La defensa en el recurso planteó que no se le exhibieron dos fotografías durante la investigación penal preparatoria y que eso violó el derecho de defensa. No obstante, reconoció que en una de las fotos no se observaba nada y en otra se observa un hematoma en el cuello. Lo penoso de todo es que la familia tenga que transitar otra vez por todo esto".

Abogada querellante Corina Beisel

En esa línea, la abogada querellante destacó que, en otros casos, el STJ no ha sido tan puntilloso en sus apreciaciones: "He visto otros casos en los cuales, a pesar de estas cuestiones, han soslayado algunas cosas ya que han valorado la copiosa prueba que nos lleva a esta premisa de que, si suprimimos la prueba cuestionada, se arribaría a la misma conclusión".

"El Superior Tribunal no dijo que Christe es inocente", resaltó Beisel y agregó que es posible que el joven obtenga una morigeración a su detención. "No nos sorprendamos que le den una prisión domiciliaria", afirmó.

Consultada si incidió en el fallo el hecho de que Christe sea hijo de la ex jueza en lo Civil y Comercial de Paraná, Ana María Stagnaro, sostuvo: "Incide que tenga recursos económicos para contratar peritos, consultores y una abogada de afuera que se matriculó exclusivamente para defender su caso".