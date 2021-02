El crimen de Ramira estaría vinculado a su actividad como prestamista

Como se sabe, Ramira de 26 años, fue encontrado sin vida el domingo al mediodía en Garrigó y Larralde, en la parte sur de Paraná. Por el hecho, fue detenido Gerardo Resch de 23 años.

UNO pudo dialogar en la tarde de este martes, con el hermano de la víctima. Una persona que es reconocida entre los remiseros por sus condiciones humanas y profesionales. El mayor interés de Germán Ramira, era aclarar algunos comentarios que había escuchado, en el cuál se cuestionaba a la víctima.

El muchacho asesinado de varias puñaladas, era prestamista, así lo confirmó su hermano de 47 años, pero hizo la salvedad que en ese negocio nunca tuvo problemas o inconvenientes con nadie. "El se manejaba en la calle, la conocía y tenía este sistema para vivir. Prestaba plata y a la semana comenzaba a cobrarla", contó, para añadir: "le prestaba a personas que él conocía, o bien le recomendaban, se manejaba con la palabra, y nunca tuvo problemas. Por esto es que nos llama la atención todo esto, que terminó con su desgraciada muerte".

Sobre la actividad, mencionó: "Le pedían un préstamo de 3.000 pesos y él les terminaba cobrando 4.800 pesos que se abonaban en cuotas semanales".

A Germán hay cuestiones del crimen que no le cierran. "Para mí, a mi hermano le hicieron una cama. Lo convocaron a un lugar y allí lo esperaron. Tal vez el detenido tiene mucho que ver, y lo conocía y sabía que mi hermano era prestamista, pero no sé si actuó solo. Me parece que hubo más personas".

homicidio garrigo 2.jpg

"Vi el cuerpo de mi hermano muerto, y tenía cortes profundos, sobre todo en el cuello, pecho y en la panza", referenció Ramira, quien dijo que él es de la familia el que se ligó al mundo del boxeo en la década del 90 "Y no mi hermano, como se dijo por ahí". "Así y todo, mi hermano sabía cuidarse en la calle, tomaba los recaudos, y además no se achicaba ante nadie, se la bancaba", recalcó.

En otro tramo de la charla, Germán aseguró que Giuliano no tenía vínculos con sectores peligrosos, o ligados con el mundo narco. "El andaba en este tema de los préstamos. Andaba solo. El tenía el sistema, lo mantenía y lo ampliaba sin tener el apoyo de ningún poderoso".

En cuanto al móvil del crimen, entendió que podía estar relacionado con la actividad de prestamista, pero le adosó la idea del robo. "Le llevaron una riñonera con la recaudación que el estaba haciendo, como todos los sábados. Y la verdad, es que no se cuánta plata tenía, pero seguro que dinero ya tenía en su poder", alertó Ramira, para contar que su hermano dejó a dos hijos sin padre.

Pericias

Este martes se realizaron una serie de medidas judiciales en la causa que se investiga el crimen de Giuliano Ramira de 26 años. La defensora oficial Mariana Montefiore, solicitó realizar pericias sicológicas y siquiátricas al detenido en la Alcaidía de Tribunales.

La defensora entendió como vital estas pruebas, sumadas a las pericias que restan sobre el celular del detenido Gerardo Resch.

jiuliano ramira portada.jpg

En la audiencia imputativa por el delito de Homicidio, Resch se abstuvo de declarar, y se dispuso que continúe preso por siete días más en la Alcaidía, hasta que se defina la modalidad de la prisión preventiva. La fiscalía reclamará en la cárcel de Paraná, y la defensa técnica, la domiciliaria.