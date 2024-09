Doble parricidio de Diamante: acusada firma acuerdo por 15 años de cárcel

La audiencia de Rodríguez, originalmente programada para el 18 de septiembre, fue suspendida debido a un problema de comunicación con la Oficina de Gestión de Audiencias, que no notificó al fiscal Gilberto Robledo. Este caso ha resonado a nivel nacional debido a la gravedad de los hechos, donde las víctimas, Gabriela Gorosito, de 56 años, y Daniel David Rojas, de 60, fueron brutalmente golpeados y apuñalados en su hogar en el barrio Nuevo Palermo de Diamante. La Fiscalía de Diamante acusa a Rojas, un ex prefecto, de ser el autor del doble homicidio, motivado por la intención de apoderarse de un dinero que pertenecía a sus padres. Flavia Rodríguez enfrenta cargos como coautora del crimen.

La investigación

En la investigación penal preparatoria, que está concluida, se recabaron 28 testimoniales y que un testigo ubicó a la pareja cerca de la casa de las víctimas previo al hecho. "El señor Rojas tenía llave del inmueble de sus padres. Ingresaron a la casa y cometieron el hecho. En ese lugar estaban la nieta del matrimonio y la sobrina del imputado Rojas. Esta no ha podido declarar en Cámara Gesell. Luego hay una amiga que vive a la vuelta de la casa. Al entrar al lugar, el señor Rojas (la víctima), todavía con vida, le dice que la saque a su nieta. La joven se va en camisón a la vuelta de la casa y la madre de ella llama a la policía. Cuando viene la policía, llega un primer móvil y ve que la señora Rodríguez y el señor Rojas (h) iban a una distancia de 70 metros. En el camino descartaron ropa con manchas de sangre, una llave y un teléfono. Ahí los demoran. Un segundo móvil llego y el personal ingresó al inmueble", aseguró el acusador pública en una de las últimas audiencias de prisión preventiva.

PARRICIDIO DIAMANTE.jpg

También aseguró que el delito fue "prácticamente en cuasi flagrancia" y que "ambos han intentado darse a la fuga del lugar y deshacerse de todos los elementos con los cuales cometieron el hecho". "A los dueños de casa los matan en paños menores, es decir, los sorprendieron durmiendo y los mataron", dijo.

En cuanto al rol de Rodríguez en el doble homicidio, el fiscal explicó: "La señora Rodríguez está ubicada en la escena. Tuvo una participación activa por omisión: no se retiró del lugar y no lo persuadió al señor Rojas de no cometer el hecho. Por el contrario, lo acompañó hasta en la huida. O sea, es coautora del hecho que aquí estamos investigando".

Caso Orrico: habrá audiencia en Casación

El miércoles 2 de octubre a las 8.30, la Sala 2 de la Cámara de Casación en Concordia celebrará una audiencia crucial en el caso de homicidio culposo agravado que involucra a Juan Ruiz Orrico, ex funcionario provincial señalado como responsable de la tragedia vial que dejó cuatro jóvenes trabajadores de Basavilbaso sin vida. El choque ocurrió la madrugada del 20 de junio en la Ruta 39, cerca de Caseros, departamento Uruguay. Cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento murieron: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre. Más tarde se determinó que el ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos circulaba alcoholizado, cuestión que agravó su situación judicial.

El abogado querellante, Mario Arcusin, centrará su argumento en la denegación de la prisión preventiva solicitada a la vocal del Tribunal de Juicio de Concepción del Uruguay, Melisa Ríos. Además, subraya que existe peligro de fuga y riesgo de que el imputado pueda entorpecer la investigación, a pesar de que la investigación penal preparatoria está cerca de concluir y el caso está a las puertas de ser elevado a juicio.

Cabe recordar que la conformación del Tribunal se ha visto retrasada por las solicitudes de excusación de la María Evangelina Bruzzo, exesposa del imputado, y otros miembros de la Sala. La lentitud en este trámite ha generado inquietud entre los familiares de las víctimas, quienes insisten en que Ruiz Orrico debe enfrentar la prisión preventiva.

Los nuevos miembros del Tribunal de Juicios de Concordia son: Pablo Garrera Allende, Germán Dri y María Clara Mondragón Pafundi. Esta última reemplazó a Silvina Gallo, quien también se excusó.