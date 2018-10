Desmoronamiento en Diamante: La Justicia desalojó a 14 familias

Fuerte reclamo e imágenes de angustia y enojo fue la síntesis del operativo de desalojo que se cumplió pasado el mediodía en Diamante . Tras la resolución de la justicia de ordenar el traslado si o si de 14 familias, se produjo la salida en medio de escenas de malestar y preocupación.









Embed







Se informó a UNO por parte de la Municipalidad de Diamante como de la policía que a las 14 finalizó el operativo de desalojo que se inició a media mañana.





No fue fácil porque la mayoría de las 14 familias pretendían una salida intermedia, a fin de no abandonar las casas. Sin embargo frente al peligro inminente del desbarrancamiento y la cercanía de las viviendas con las grietas, es que la jueza de Familia Ana Quinteros ordenó que este sábado se realizará si o si el desalojo.





Para esto se organizó el traslado de todos los elementos de valor, muebles y otros materiales. Solo un par de familias dejó sus pertenencias esperando que se de "el milagro" de poder volver sin consecuencias a la propiedad.





Entre la Policía y Prefectura se asistió a las casi 50 personas que debieron abandonar ese sector ubicada en la parte oeste de la ciudad blanca.





Si bien hubo quejas, llantos por demás entendibles, luego de hablar con el intendente Lénico Aranda y otras autoridades del comité de crisis, es que se decidió por parte de los afectados salir voluntariamente de las casas.





El presidente municipal confirmó a UNO que hubo momentos de tensión. "Y no es fácil dejar tu casa en la que viviste durante toda tu vida. Pero hablamos con ellos que se debía preservar el valor vida. Además, les hicimos saber cuáles son los planes y proyectos que tiene para ayudar el gobierno provincial y nacional", resaltó Aranda quién aclaró: "De las 14 familias, 13 fueron autoevacuadas y trasladadas a casas de familiares o amigos, y solo una debió ser asistida en la escuela 56".





"La mayoría lloró, y no es para menos, entendemos su dolor, pero no quedaba otra medida. La Justicia intervino y se valló ese sector al que no se puede ingresar ya que está prohibido por la peligrosidad del inminente desmoronamiento", añadió el presidente municipal.





En tanto, desde la Policía de Diamante se alertó que esa parte de la ciudad no solo que está vallada, sino con presencia de uniformados de la fuerza de seguridad provincial y de Prefectura a fin de que nadie ingrese.