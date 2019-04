Los abogados defensores del intendente Sergio Varisco realizaron una denuncia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, en el cual reclaman urgentes medidas para establecer si el falso abogado Marcelo D'Alessio llegó a la capital entrerriana a realizar "operativos en una causa de drogas involucrando a Varisco".

Los letrados Rubén Pagliotto y Miguel Cullen brindaron una conferencia de prensa donde explicar el motivo de la presentación ante el tribunal federal de Paraná, más teniendo en cuenta la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, sobre D´Alessio.

En este caso puntual reclamaron en un exhorto al juez Ramos Padilla, que se envíen todas las desgrabaciones de una comunicación telefónica que podría probar que "la mal llamada causa de la narcoavioneta fue armada en el marco de las operaciones de la que forma parte el falso abogado Marcelo D'Alessio".

En el escrito se hace saber que "en la transcripción de las desgrabaciones de escuchas intervenidas por orden del Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que aparecen en el auto de procesamiento facturado contra el supuesto falso abogado extorsionador, Marcelo D´alessio y donde éste le expresa a su interlocutor, Pedro Etchebest, que tenía que viajar a Paraná por un operativo... (ver fs. 181). Asimismo el modus operandi respecto de esta organización criminal para plantar drogas y realizar aprietes a testigos y obtener de esa forma datos falsos que luego eran utilizados en causas de narcotráfico".

En la conferencia de prensa, los abogados marcaron las sospechas en base a los datos periodísticos brindados por medios nacionales donde se apreciaba una clara animosidad contra Varisco, justamente cuando iniciaba el proyecto político relacionado con la candidatura a intendente.

En el escrito, los abogados solicitan conocer las escuchas y desgravaciones, ya que podrían contener datos sobre la presencia en Paraná, del falso abogado, quien se presentaba como espía.

D'Alessio se encuentra con prisión preventiva en la causa que investiga el juez de Dolores, en la cual también está imputado el fiscal Carlos Stornelli por estar sospechado de conformar una red de inteligencia ilegal que armaba causas.

En el diálogo, D'Alessio, a quien Pagliotto calificó como "un oscuro personaje, falso abogado, que forma parte de un entramado dedicado a la extorsión de personas, la fabricación de causas y el plantado de drogas" admite que tenía que viajar a Paraná para hacer un operativo con un falso testigo arrepentido.

La presentación de los abogado:

AUTO: "LEMOS, LUCIANA ERNESTINA Y OTROS S /INFRACCION LEY 23.737"







SUMA: DENUNCIAN HECHO NUEVO O DE NUEVA NOTICIA Y SOLICITAN URGENTE PEDIDO DE INFORME.







EXCMO. TRIBUNAL ORAL FEDERAL:

Rubén A. PAGLIOTTO y Miguel A. CULLEN, abogados de la matrícula federal, por la defensa técnica del ciudadano Sergio Fausto VARISCO, en los autos individualizados en el epígrafe, como en derecho mejor proceda, a V.E., respetuosamente, DECIMOS:

Venimos a denunciar nuevos hechos o de nueva noticia, que de existir realmente, incidirían de modo directo y negativo en la causa de marras, y que a la vez revisten una gravedad inconmensurable y exorbitante, toda vez que su existencia real significaría la intromisión lisa y llana de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en un proceso penal que transitó por el Juzgado Federal de la ciudad de Paraná y que hoy ha arribado ante este Tribunal a fin de llevar adelante el juicio oral y público. -

Es con este motivo y en salvaguarda de la regularidad y transparencia del proceso que venimos a poner en conocimiento de V.E. algunos hechos, personajes y circunstancias en que se desarrollaron y, a solicitar a unísono, la producción de urgentes medidas de prueba destinadas a corroborar los mismos y la incidencia que pudieron o pueden provocar en el resultado de la causa en que se encuentra involucrado nuestro defendido. - Veamos:

Conversaciones interceptadas mantenidas por Marcelo D'Alessio con Pedro Etchebes (fs. 181 del auto de procesamiento de D´Alessio): "Hola súper Pedro. Bueno yo estoy saliendo ahora de Canal 13 ahora tengo un operativo. Voy a ir a Paraná y vuelvo. Ya le hice la nota para que salga el lunes después de que este hombre declare. Entonces ya tengo preparada la nota por Rodrigo Alegre para TN central y Canal 13 en Telenoche. Así que bueno, ya tengo cerrado el operativo del arrepentido, así que bueno, ahora me voy a hacer un operativo de droga y bueno...así sigue mi semana" (AUDIO-2019-02-01-20-46-00.opus)

"LE ESTOY MOSTRANDO UN ENTRAMADO CON LA A.F.I., LE PUEDO MOSTRAR EN MI COMPUTADORA LOS TRABAJOS QUE ME ENCARGARON ANTES. YO ESTABA TRABAJANDO PARA ELLOS..." (Página 29 de 34 de la declaración indagatoria ante el Juez Federal Alejo Ramos Padilla en Dolores).-

Así las cosas, V.E., el falso abogado y multifacético Marcelo D'ALESSIO expresó en una de las tantas llamadas interceptadas por orden judicial que viajaba a Paraná a hacer una operación u operativo de droga. Hay que destacar- detalle no menor, menos aún en tramas atravesadas por operaciones de prensa de baja estofa y entrecruzadas con espionaje de actuales o ex servicios de inteligencia- que NO existe en la ciudad de Paraná ni siquiera en la Provincia de Entre Ríos, ninguna causa vinculada al narcotráfico con intereses políticos partidarios en juego y con una relevancia social única y tan extendida nacionalmente, que no sea la que vincula al actual Intendente de la ciudad Sergio Varisco. Y hemos visto claramente cómo y de qué manera la propia Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich ha salido muy duramente a criticar a Sergio Varisco, destacando el ejemplar manejo de los efectivos de la Policía Federal Argentina a cargo de las pesquisas y del propio Juez Federal actuante. Incluso ha expresado textualmente que: "Sergio Varisco es un problema para Cambiemos". -Sin perjuicio, claro está, de la amplísima y constante difusión que esta causa denominada "Narcomunicipio" ha tenido desde medios de enorme envergadura como Clarín, La Nación, INFOBAE, programas centrales de TN, América y de radio Mitre, todos ellos con inmejorables relaciones y vínculos con el gobierno nacional y, muy especialmente, con algunos de los funcionarios más destacados del ámbito Federal.-

Ergo, si ese viaje a la ciudad de Paraná se hizo, respondió a la causa Varisco y a ninguna otra. Qué otra causa que no sea la llamada "Narcomunicipio" requiere de una operación de prensa con participación de la AFI? Ninguna!!!.

Entonces V.E., la causa que a partir de estos agregados (i.e., anabólicos mediáticos) se resignifica social y políticamente no es otra que ésta causa y ninguna otra.- Esto es puro sentido común, insumo de la lógica que integra el método de la llamada sana crítica racional de libres convicciones.- Pero también, sobre todo en causas como estas donde existe un altísimo componente político que, en general, suelen contaminarlas y provocar desde hechos disruptivos hasta tergiversaciones peligrosas y contrarios al debido proceso dentro de un estado constitucional de derecho.-

Debemos adunar a esto un detalle no menor, cuál es, el suceso que vivió, narró y denunció penalmente la Sra. Griselda BORDEIRA y que a nuestro criterio tiene estrecha vinculación con el anterior, hecho acaecido en fecha 3/05/2018, exactamente un día antes de la visita a Paraná del entonces Ministro de Trabajo Jorge Triacca (h), donde un sujeto cuyas fotografías aportamos a la presente, que se conducía en un automóvil Bora color gris y que luego fue visto en dependencias de la PFA, fue visto en reuniones en las que participó el entonces Ministro (ver fotos del señor calvo que empuja la silla de ruedas de Triacca y del otro mutilado capilar, más bajo de estatura, que también fue fotografiado y filmado, que sería quien llegó ataviado como cartero de la empresa OCA hasta el domicilio de Bordeira mentando traer algo para entregar a ella, preguntando antes si allí moraba la aludida persona.- Y que luego, al haber sido descubierto como un impostor y mantener un intercambio acalorado de palabras con Bordeira, se dio a la fuga, hecho que fue presenciado por vecinos de esa manzana.- No obstante lo cual Bordeira lo persiguió y alcanzó a registrar el dominio de ese vehículo (Bora color gris oscuro) en el que se conducía el falso cartero.-

Este raro, confuso y violento hecho, fue denunciado por la propia Griselda BORDEIRA ante la Justicia a través de su letrado defensor, sin resultados a la vista, ignorando a esta altura de los acontecimientos que fue de la suerte de aquel suceso que seguramente hoy duerme bajo la forma de un escuálido expediente en algún anaquel del juzgado... Como también, ante la negativa a recepcionarle la denuncia en el fuero federal, no le quedó otra alternativa a la Sra. Griselda BORDEIRA, que radicar la denuncia en la Comisaría SEXTA de la ciudad de Paraná. -

Hoy, hilvanando varios hechos dispersos sobre un eje común, adquieren sentido y se resignifican a la luz de todo lo que ha acontecido alrededor de la causa D'Alessio.

Entendemos, por la salud del proceso, el debido proceso y el derecho de defensa de nuestro ahijado causídico, que ante la posibilidad de que estos hechos tengan vinculación subjetiva y objetiva con la causa Narcomunicipio y en la imperiosa e inexcusable necesidad de despejar dudas que, per se; se erigen en un hecho de gravedad institucional inusitada y que de confirmarse daría pábulo a una investigación por espionaje, es que el TOF, considerando a este como un hecho nuevo, nuevo hecho (según se mire), deberá inmediatamente despachar oficio al Juzgado Federal de Dolores a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, a fin de que remita a estas actuaciones copias de todas las desgrabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas, mensajes de texto y voz por whatsapp, extraídas del o los celulares del Sr. Marcelo D'ALESSIO y las fechas de los mismos, a fin de constatar la existencia o no de elementos indiciarios o probatorios vinculados y de interés para esta causa.-

De otra parte y a su respecto, debemos adunar a ello des hechos o circunstancias que dan cabida o habilitan lógica y fundadamente esta petición: el error voluntario cometido por la PFA en un informe vinculado a lugares donde se hallaban personas vinculadas en la causa Narcomunicipio y el desopilante informe facturado por la División Lavado de Activos de la PFA, en el que no solamente abundan inexactitudes por doquier, sino que en ciertas conclusiones se torturan elementales principios de las ciencias económicas y de la administración financiera de la hacienda pública, con una marcada intencionalidad de perjudicar al Sr. Sergio Varisco, lo que fue motivo de impugnación del mismo, abonando la misma los cuatro integrantes de los organismos constitucionales de contralor, que son funcionarios de carrera, de gran prestigio y que fueron designados por anteriores gestiones, de distinto signo político del actual Presidente Municipal.-

Esta postulación responde a este entendimiento y con la única y exclusiva finalidad de aportar luz al hallazgo de la verdad forense, fin por antonomasia del proceso penal. -

Queremos evitar, por sobre todas las cosas, que tareas de espionaje ilícito y por tanto al margen de garantías constitucionales, opaquen un proceso, lo contaminen y generen una situación que dispare la necesidad defensista de plantear nulidades procesales a partir de que la ilegal e ilegítima intromisión de extraños en un proceso, pueden haber introducido datos falsos y provocado deformaciones que atenten alevemente contra el ejercicio eficaz del derecho de defensa.- Ahí radica o estriba la necesidad de contar con las escuchas efectuadas o con los mensajes de voz o de texto que vía whatsapp pudieron extraerse de los teléfonos celulares de Marcelo D'Alessio, a fin de poder escudriñar las mismas y chequear, en primer lugar, si el falso abogado concurrió a esta ciudad y, su caso, cuándo y con qué motivo. Y a la vez, para tratar de chequear si existió relación objetiva y subjetiva entre estos hechos vinculados a D'Alessio y los ocurridos tiempos antes a la Sra. Griselda Bordeira como a los "voluntarios" errores y falsas conclusiones a las que arriban ciertos informes facturados por personal especializado de la PFA, y que han repercutido negativamente en la persona de nuestro defendido. -

Va de suyo V.E., que la única pero irrenunciable finalidad que se persigue con esta presentación como defensores del Sr. Sergio Varisco, es la de descartar toda posible intromisión de elementos extraños en la causa, puesto que ello implicaría – de confirmarse- haber contaminado la misma, parcializando la investigación, generando hechos ficticios o deformando los reales, de tal suerte que sus resultados graviten negativamente en nuestro pupilo procesal, desnaturalizando de modo aleve e inexcusable el verdadero fin de un proceso penal, como la necesaria transparencia que debe caracterizarlo y el respeto irrestricto de garantías constitucionales que son inherentes al estado de derecho.-

Los incalificables actos de espionaje y extorsiones por doquier atribuidos a sujetos vinculados a la AFI, fuerzas de seguridad, poder judicial y del periodismo, que en estos últimos días han adquirido centralidad en la agenda nacional, encuentran vínculos objetivos y subjetivos con la causa que tiene como imputado, entre otros, al Intendente de la ciudad de Paraná: y es por ello que nos vemos constreñidos, en fiel y eficaz cumplimiento de nuestro magisterio defensivo, a extremar y agotar todas las medidas probatorias que lo descarten o confirmen.-

Son muchísimos, muy groseros y ramplones los yerros cometidos en esta causa y que desde el inicio de la misma venimos señalando con sólidos y objetivos fundamentos.- Por caso, podemos citar como ejemplos: a) la verdadera identidad de quien en la famosa hoja hallada que diera pábulo a la investigación contra nuestro pupilo se encontraba escrito como AMIGO X y que el juez causídico atribuyera a la Sra. Griselda BORDEIRA, ha sido hallada merced a las pruebas aportadas por esta defensa a través del testigo de identidad reservada, legalmente constituido y por algunas otras que fueron arrimadas por propia iniciativa de estos curiales; b) se han desgravado parcialmente las intervenciones telefónicas como los intercambios de mensajes de texto y de voz a través del whatsapp, dejándose de lado otras que de modo categórico desvincularían a nuestro asistido causídico, llegando al extremo de faltar minutos enteros de desgravaciones o de comunicaciones el día en que Lemos habría recibido la única entrega de dinero que en forma personal le dieron Pablo Hernández y Griselda Bordeira de sus propios peculios, pues el primero debió reponer esa cantidad con un crédito otorgado por una compañía financiera y la segunda lo extrajo directamente de su cuenta sueldo del cajero automático del BERSA de la peatonal; c) la incorrecta ubicación del lugar en el que habría impactado las llamas por celular efectuadas por Luciana Ernestina LEMOS, ubicadas por personal especializado de la PFA en la sede de la UCR en calle San Martín (Comité Provincial), ubicado entre calles Colón y La Paz, cuando en rigor impactaron en el edificio de la Escuela Sarmiento, a donde concurrían los hijos que en común tiene, Lemos con Celis; d) el impresentable, amañado y mendaz informe económico financiero presentado por la División Lavado de Activos de la PFA, el que fue refutado, punto por punto, por esta defensa técnica, con el apoyo y abono de los profesionales que integran Tesorería y Sub Tesorería, Contaduría General y Sub Contaduría, todos ellos con el título de CPN, especializados en contabilidad pública y ocupando el lugar con acuerdo del HCD, habiendo sido designados en anteriores gestiones de distinto signo partidario y de reconocida y aquilatada trayectoria profesional y académica.-

Debemos adunar a todo esto, una suerte de tácito mecanismo conformado por sectores judiciales, de la prensa, la policía y el poder político, que lograban imponer de modo adelantado (antes de que llegara incluso a conocimiento oficial de los defensores técnicos de los imputados) determinados temas y sobre ellos luego machacar y machacar siempre en sentido incriminador hacia el Intendente, de tal forma de ir gestando una corriente de pensamiento o conformación de conciencia colectiva que internalizara que este intendente financiaba una organización narco criminal. Pruebas irrefutables de ello, entre otras: Twitter de la actual Ministra de Seguridad de la Nación, cada tanto, destacando la labor del juez federal de Paraná y expresando que "el Intendente Sergio Varisco era un problema para Cambiemos".- Muchas veces, reiteramos, las medidas dispuestas por el juzgado o sus resoluciones, salían publicadas textuales mucho antes que nos fueran notificadas, lo que generó que hiciéramos reclamos muy claros y contundentes al respecto.- O el caso más grosero, por lo obvio, cuando Clarín publica el domingo 10 de marzo de 2019 en tapa hace algunas semanas con perfil de noticia reciente y bajo el estridente y mendaz título: "ESCANDALO EN PARANA: VENDIAN COCAINA EN LA MUNICIPALIDAD", algo que había sucedido hacía más de siete u ocho meses atrás, durante 2018.-

Es de hacer notar a V.E., que desconocemos si en el resto del material probatorio obrante en el Juzgado de Dolores, existen mayor cantidad de menciones a la ciudad de Paraná y al Intendente Sergio Varisco, o cualquier otro dato de interés para esta causa, ya que en dicho juzgado el norte investigativo es otro. Por esta razón entendemos prudente contar con la totalidad de esas pruebas a fin de evaluar la pertinencia con esta causa, y el motivo de nuestra fundada sospecha. Asimismo, se oficie a la AFI y a la Policía Federal a fin que de acuerdo con las fotografías que acompañamos en el presente, indique las identidades de las personas cuyas fotografías acompañamos, y si revisten como agentes públicos indicando el cargo, lugar de prestación de servicios y demás datos de relevancia.

Epilogando ya, podemos arriesgar con absoluta buena fe y probidad procesal, la existencia de algunas certezas que dan fundamento suficiente a esta presentación, como a las pruebas que se sugieren, a saber:

1.- La transcripción de las desgrabaciones de escuchas intervenidas por orden del Juez Federal de Dolores, Alejo RAMOS PADILLA, que aparecen en el auto de procesamiento facturado contra el supuesto falso abogado extorsionador, Marcelo D´ALESSIO y donde éste le expresa a su interlocutor, Pedro ETCHEBEST, que tenía que viajar a Paraná por un operativo... (ver fs. 181). Asimismo el modus operandi respecto de esta organización criminal para plantar drogas y realizar aprietes a testigos y obtener de esa forma datos falsos que luego eran utilizados en causas de narcotráfico.

2.- Presencia de al menos dos agentes encubiertos en la ciudad de Paraná y que están filmados y fotografiados en ocasión de la visita del entonces Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge TRIACCA, el día 4 de mayo de 2018.- Uno de ellos es quien se apersonó al domicilio particular de Griselda BORDEIRA el día 3/05/2018 haciéndose pasar por cartero de la empresa OCA.-

3.- denuncia de Bordeira en la Comisaría Sexta de Paraná y de su abogado ante el Juez Federal.-

4.- Informes falsos facturados por funcionarios de la PFA, tales como los descriptos anteriormente, los que dan cuenta de una clara animosidad y de graves irregularidades jurídicos procesales que deben conjurarse. -

5.- Filtraciones a algunos medios antes de que los abogados defensores fueran oficialmente notificados, incluso deducciones periodísticas y afirmaciones de hechos o circunstancias que no obran en el expediente. -

6.- Tweetts de la Ministra Bullrich sobre Sergio Varisco; no así sobre el Concejal Emanuel GAINZA, que en esta época estaba imputado igual que el Intendente. -

7.- Relaciones o vínculos estrechos entre Bullrich, D'Alessio, Jefes de la PFA y Burzaco, de lo que dan cuenta, además, fotos publicadas por medios nacionales.-

8.- Medios de comunicación nacionales involucrados directamente en las operaciones mediáticas denunciadas, no por casualidad sino por causalidad. -

9.- Plana mayor del PRO Nacional y local, sugiriendo licencia a Varisco. -

10.- Noticia reciente publicada en la página del medio NOTICIAS ENTRE RIOS, en la que puede leerse, en el copete de la nota: "El falso abogado y espía estuvo en Paraná varias veces. ¿Tuvo algo que ver Marcelo D'Alessio en la denuncia sobre narcotráfico que le cayó al Intendente Sergio Varisco?.- En la nota se da cuenta de algo que ya se ha dicho hasta el empalagamiento en los medios nacionales: el juez federal Ramos Padilla lleva adelante una investigación relacionada con una banda que trabajaría para la AFI (EX SIDE) y de manera autónoma, se dedica a diversos delitos como la extorsión, plantar drogas y hacer espionaje ilegal y operaciones sucias de prensa contra opositores y aliados incómodos como la propia María Eugenia Vidal y Elisa Carrió (que denunció hace algo más de un año este tema, sindicando fundamentalmente a Silvia Majdalani).- La banda estaría compuesta por periodistas, fiscales que trabajan codo a codo con esos periodistas y agentes de inteligencia, así como narcotraficantes y vendedores de humo que dicen que luchan contra el narcotráfico como Marcelo D'Alessio.-

Reserva de Caso Federal

Ante la negativa de lo aquí peticionado, entendemos que se estaría violentando la obligación de respetar el ejercicio del derecho de defensa, y de debido proceso legal, amparados en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional y confirmado en numerosos precedentes de la CSJN, reafirmando la obligación del Estado de garantizar el debido proceso y el derecho de defensa.

Petitorio

1.- Se oficie al Juzgado Federal de Dolores, a cargo del Dr. Alejo Ramos Padilla, a fin que envíe la totalidad de las escuchas telefónicas, desgrabaciones y mails con los que cuenta el magistrado y a los que hace referencia en el auto de procesamiento del Sr. Marcelo D´Alessio.

2.- Se oficie a la Comisaría Sexta de esta ciudad para que envíe copia de la denuncia realizada por Griselda Bordeira el día 3 o 4 de Mayo del año 2018.

3.- Se oficie a la AFI y a la Policía Federal Argentina, como se solicita.

4.- Tenga presente la reserva de Caso Federal Suficiente.

Provea lo solicitado con urgencia y con fundamentos suficientes en los extremos aludidos precedentemente. - SERÁ JUSTICIA. -

Se acompaña impresión de pantalla del mismo.

Se acompaña impresión de sitio digital donde constan estas declaraciones.

Se acompaña copia del sitio digital www.clarin.com

Se acompañan copias del auto de procesamiento de D´Alessio donde surgen dichas conversaciones.

Se acompañan fotografías tomadas en la presentación del ministro Triacca en la ciudad de Paraná, en las que se resaltan las personas mencionadas.





Se acompañan copias del procesamiento de D´Alessio que dan cuenta de esta circunstancia.