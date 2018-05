Denuncian la filtración de datos a la prensa en la causa contra Varisco

Los abogados de Sergio Varisco presentaron una denuncia por la presunta divulgación de información en el expediente que lleva adelante el juez Leandro Ríos, cuando aún regía el secreto de sumario, y el expediente estaba vedado, incluso para los imputados.





Los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Cullen piden al fiscal federal que dilucide cómo llegaron los elementos que debían haber sido custodiado celosamente por el juez a manos de periodistas que dieron a conocer parte del contenido del expediente. "Este direccionamiento de la divulgación de secretos no pudo haber sido realizada por ningún otro sujeto que no sea funcionario público", dice el escrito presentado por los abogados del intendente.





"Dictado el secreto de sumario, sin perjuicio del menoscabo inconstitucional al derecho de defensa, esta parte, con asombro, observó que prueba de cargo estaba siendo publicada por la prensa", indica la denuncia que enfatiza la difusión pública, "sin ningún tipo de restricción de datos obrantes bajo secreto de sumario"









Los denunciantes consideran que se está en presencia de una conducta descripta en el Artículo 157 del Código Penal, que tipifica el delito de violación del secreto de sumario.





Los abogados defensores dedican parte del escrito a narrar los hechos que derivaron en el interés por interiorizarse del expediente, la denuncia y las pruebas que pudieran existir contra su defendido, el presidente municipal de Paraná, en especial tras los allanamientos realizados por la Policía Federal, cumpliendo órdenes de Ríos, en el Palacio Municipal, oficinas públicas e incluso la vivienda familiar de Varisco.





"En esa oportunidad nos notificaron que no podría exhibirse ningún de actuación judicial o de parte , que se había dispuesto el secreto de sumario, lo que implicaba que no podíamos conocer la causa, el motivo de los allanamientos realizados", observaron los abogados, para agregar que la intromisión en los derechos constitucionales de nuestro mandante, plasmada en la orden de allanamiento que el juez autorizó, no tuvo fundamentos conocidos por esta parte por imperio del secreto de sumario dictado por el juez de Instrucción, doctor Leandro Ríos".





La causa madre que motiva ahora esta denuncia de Pagliotto y Cullen está caratulada como "Cellis, Miguel Angel y otros su infracción a la Ley 23.737", sobre consumo y tráfico de estupefacientes, es instruida por el juez federal Leandro Ríos y con la asistencia de la secretaría penal a cargo de Juan Chaulet.