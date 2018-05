Por el pedido de recusación del juez, se pospondrá la indagatoria de Varisco

La estrategia de los abogados defensores de disponer el apartamiento del juez Federal Leandro Ríos en la causa que investiga los supuestos lazos con el narcotráfico del intendente de Paraná, Sergio Varisco, del concejal Pablo Hernández y la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira, logró su primer objetivo, posponer las indagatorias del intendente y el resto de los imputados.

El argumento esgrimido era que en diciembre del año 2003, se produjo el fatal accidente en el acceso norte de Paraná, de la concejal Mercedes Lescano. En la causa que fue imputado por el hecho culposo, Varisco, fue querellante en representación de la familia de la víctima, Leandro Ríos.

Este planteo de recusación fue respondido esta mañana por magistrado, quién a su entender no son válidos los argumentos de los abogados Rubén Pagliotto y Miguel Cullen que representan al intendente Sergio Varisco.

En su descargo, el juez federal entendió que "no configura causal de recusación" el pedido de Varisco, porque -recordó- que en la propia conferencia de prensa que brindó el presidente municipal la semana pasada habló de la independencia del juez.

"No se ve afectada la garantía de imparcialidad respecto a la valoración que deba realizarse sobre la eventual intervención del ciudadano Sergio Fausto Varisco en este otro proceso por presunta infracción a la ley 23.737, dado que no existe ningún tipo de vinculación en los hechos ventilados en ambos trámites judiciales, que pueda llevar a las partes a sospechar fundamentalmente algún interés especial en su resolución en un sentido determinado por parte del suscripto. A todo evento, es dable manifestar que el diciente no tiene ninguna animosidad especial ni en favor ni en contra de ninguno de los imputados", marcó en su descargó el juez para luego indicar: "Esto ha sido admitido expresa y públicamente en la conferencia de prensa brindada por Sergio Fausto Varisco el mismo día de los allanamientos del 8 de mayo del corriente año, donde manifestó: '...hoy es un día que han funcionado las instituciones de la República, porque esto demuestra que hay un Poder Judicial independiente, que no hay interferencia del Poder Político... nos parece muy bien que el juez federal ordene estos procedimientos para aclarar esto que, ya les digo yo soy el primer interesado... esto se da en el marco de un Poder Judicial que actúa en la órbita de su competencia de manera absolutamente independiente pues de otra manera no se pueden hacer este tipo de procedimientos... uno piensa en el funcionamiento de las instituciones y acá no hay privilegios para nadie... el procedimiento que ha hecho el juez se ajusta a la justicia y al servicio de justicia, a mí me enorgullece que funcione sin ningún tipo de privilegios....'".