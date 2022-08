Corrupción de menores: avalan prisión preventiva al concejal

Según publicó Entre Ríos Ahora, el defensor Ostolaza duda de que haya existido delito, y más todavía el delito de corrupción de menores. Tampoco encuentra justificación para la prisión preventiva que le aplicaron por 90 días. "No existen elementos que liguen a Zapata al proceso. Pediremos medidas restrictiva para asegurar que el imputado no entorpezca o no se sustraiga a la acción de la Justicia. Pero me parece que una medida tan gravosa como la prisión preventiva, que afecta el principio de inocencia, es gravísimo", explicó.

Durante una entrevista con Canal 5 Univisión, de Rosario del Tala, el abogado relativizó la situación de su defendido, que además de concejal de Juntos por el Cambio es enfermero en el Hospital San Roque, coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Julio Ossola y miembro de conducción de la seccional Rosario del Tala de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Tanto Salud como Educación han corrido de sus funciones al dirigente, y también el Concejo Deliberante lo suspendió en el cargo y le quitó el beneficio del cobro de dieta.

“El hecho no existió y estamos lejos de que se trate de corrupción de menores”, aseveró el abogado.

A Zapata se le imputan dos hechos por el supuesto delito de corrupción de menores. De acuerdo a lo que trascendió, el concejal habría viralizado fotos de menores desnudos que se sospecha que habrían estado en su casa. El caso tomó estado público y la Justicia actuó de oficio.

Las declaraciones que formuló el defensor Ostolaza en torno a la causa merecieron el repudio de la seccional Tala del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. La entidad instó a la población a confiar en la labor de la Justicia y repudió “a aquellos profesionales del Derecho que a través de declaraciones o comentarios públicos desvirtúan todo el sistema penal y/o que pretenden llevar a cabo una defensa penal justificando lo injustificable o intentando desacreditar a víctimas con interpretaciones totalmente contrarios a derecho, que en definitiva no favorecen a su defendido , pero que incluso revictimizan a los menores involucrados, los cuales deben ser sujeto no sólo de respeto sino por sobre todas las cosas de protección”.