Continúa la búsqueda de un joven desaparecido en Concepción del Uruguay

La mujer explicó que en sede judicial le sugirieron como alternativa realizar nuevamente la denuncia, que en principio había sido radicada oportunamente en sede policial. “Él no está bien, aunque no cursaba un tratamiento, no puede andar solo. Queremos saber si está bien; todo esto es desesperante porque no sabemos si lo están buscando o si nosotros lo seguimos buscando”, se lamentó.

Según se describió, Gonzalo Schab tiene una altura aproximada de 1,70 metros; su cabello es largo y de color castaño oscuro; tiene ojos de color marrón; su tez es blanca y su contextura, delgada. Como detalle particular, al momento de su desaparición llevaba barba.

La última vez que lo vieron vestía zapatillas negras, un pantalón deportivo de color negro, una remera gris y una mochila de color rojo.

Gonzalo Schab Paradero Concepción del Uruguay.jpg

Números útiles

Para colaborar con la búsqueda e información del joven desparecido sus familiares pusieron a disposición los siguientes números: 3442-534613 o 3442-449001.

Además la policía dio a conocer una serie de números que son de utilidad. Los contactos son los siguientes:

-Jefatura Departamental Uruguay: 03442 – 425508.

-Comisaría Primera: 03442 – 440048/49.

-Comando Radioeléctrico: 03442-422222 (Gratuito: 101).