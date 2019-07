Conmovedora carta de la mamá de Clara tras la sentencia judicial

A pocas horas de saber que la muerte de su hija quedará impune, la madre de Clara Luto Giorello, la nena de 5 años fallecida por un tardío diagnóstico de meningitis en el hospital San Roque de Paraná en 2014 escribió una conmovedora carta en su muro de Facebook.

Embed

Embed

Tras la absolución dictada por el juez Alejandro Cánepa al pediatra Ricardo Aldao, Mara Giorello expresó: “Mi amada Clara, pasaron 5 años desde ese 14 de marzo, desde esos días de ir y venir, de verte gritar y sufrir como vos lo hiciste. Nunca nadie va a entender tu dolor, y que lo único que querías era volver a casa como nos decías a papá y a mí en tus momentos de lucidez. Nunca voy a olvidar esas últimas palabras que me dijiste, que le pidiera a Dios que te curara. También entiendo tantas cosas desde ese día, nos enseñaste tanto desde tu partida. Y entiendo que hay muchos médicos que se cubrieron su culo y si no tienen la justicia del hombre, ¡que tengan la divina! Nosotros vamos a tener nuestro relato de cómo fue todo y lo único que pedimos es que no haya más CLARAS, ¡los padres no exageramos! ¡Queremos #justiciaxclara la que hoy no hubo y nos dimos cuenta que no existe! ¡Ni una CLARA MÁS! COMO DIJIMOS CON TU PAPÁ HASTA EL FINAL POR VOS CLARA TE AMAMOS . JUSTICIA POR CLARA”.

Embed

La familia de Clara todavía tiene una instancia más para tratar de revertir la sentencia de primera instancia que es la Casación. Pero eso será análisis del querellante Pedro Fontaneto y de la fiscal Mónica Carmona, ya que ambos pidieron condena para el pediatra acusado.

Embed

Embed

Para el juez Alejandro Cánepa, Aldao fue casi el único que hizo las cosas bien ante los síntomas que presentaba Clara. Por el contrario, dijo en su fallo, hubo otros médicos que, por la desprolija historia clínica de la niña, y por falta de medidas durante la investigación del hecho para identificarlos, quedaron fuera de tela de juicio.