Conflicto en Las Flores: "Da impotencia que los agredidos estén detenidos"

Una gresca generalizada perturbó a todo el barrio Las Flores de Paraná el domingo a la noche. El resultado fue un hombre herido con un arma blanca y otro con un profundo corte en la cabeza. De un lado está la familia Ortega, y del otro los Franco. Tres de esta última son los que están detenidos, y sus familiares cuestionan que no hayan actuado de igual manera con la otra parte, a quienes señalan como los que iniciaron la gresca con una brutal agresión a un joven.

Ayer se realizó en Tribunales la audiencia ante el juez de Garantías Mauricio Mayer, donde la fiscal Paola Farinó informó la imputación por Homicidio en grado de tentativa y Abuso de arma, contra Pablo Franco, Axel Franco y Alexis Martínez, y solicitó prisión preventiva domiciliaria para los tres. La medida fue otorgada por el magistrado.

Luego, hermanas y otras familiares de los acusados dialogaron con UNO y lamentaron varias circunstancias que se dieron desde el domingo hasta ayer por parte de la Policía y la Fiscalía.

Noelia Franco relató el episodio del domingo: "Como a las 9.30 mi sobrino Axel fue a comprar al kiosco. Ahí se acerca Ricardo Ortega y uno de los menores. Mi sobrino salió corriendo para su casa por el golpazo que le pegaron en la cabeza, hasta le sacaron una muela, y toda la familia Ortega va hacia la casa. Tienen chicos, todo, pero uno como familia sale igual, entonces salimos, era una riña, te peleabas con uno, venía el otro. Solamente vi a los varones, a la mamá que los incitaba a que ellos maten, y al padre, los únicos que estaban peleando. Llegó la Policía y los Ortega le tiraban piedras al patrullero, pero los policías nos sacaban a corchazos a nosotros".

Luego, cuando se calmó un poco la situación en el barrio, decidieron ir a poner lo sucedido en conocimiento de la Justicia: "Se tranquilizó todo, ellos vinieron a Tribunales a hacer la denuncia, y nosotros vinimos atrás sin saber que ellos también estaban. Nos cerraron la puerta en la cara, nos dijeron que no nos podían tomar la denuncia, que volvamos en una hora porque no querían quilombo. Vinimos de vuelta a la hora, estaba la oficial que nos dice que no se podía. La Fiscalía está abierta las 24 horas del día y tiene que tomar la denuncia a la hora que uno venga. Yo vine a denunciar porque tengo miedo por mi vida, yo soy Franco, todo lo que quieras, pero también tengo miedo porque tengo criaturas en mi casa", aseguró Noelia.

Al día siguiente se produjo la detención de su familiar: "El lunes le mandan un allanamiento a mi hermano, no le sacan nada, y le dan la orden de detención, pese a que mi hermano tenía cortada la frente. Lo meten preso a Pablo Franco, pero él no estaba", lamentó la joven.

Otra familiar agregó: "La fiscal se quedó solamente con la versión de la familia Ortega. A mí me tirotearon la casa al mediodía ¿y dónde están?".

El conflicto en el barrio siguió durante la semana, y Noelia relató un episodio como ejemplo: "Ellos subieron hasta la esquina de mi casa, y me gritaron 'hoy se va a podrir todo'. El chico subió anoche (por el martes) con un fierro, y yo me largué con un palo, no voy a esperar que termine matando a mis hijos. Y la Policía no hace nada, directamente te dicen 'vení más tarde que te voy a tomar la denuncia'. Ellos denuncian que mi hermano les tiró un par de tiros el domingo. Anteanoche le fueron a tirar y mi hermano está detenido, ¿quién fue con esa arma? Ellos tendrían que sacar las conclusiones".

Su conclusión en la siguiente: "A mi hermano solamente lo tienen acá por ser el Pablo Franco y porque ellos lo denuncian, pero no tiene nada que ver. Eso es discriminación de apellido, porque el apellido no condena a nadie. Mi hermano delinquió en un tiempo pasado, de gurí, pero ahora ya está grande, no está para estar perdiendo todo lo que ha logrado. Puede perder trabajo, tiene hijos chicos para mantener".

Por último, Noelia fue muy clara al plantear: "Las dos familias somos complicadas, no es una sola, y fue una riña de familias, no hubo tiros ni nada de eso". Por eso afirmó: "Lo que te da bronca e impotencia es que los agredidos estén detenidos".





El origen del conflicto

Al parecer, el conflicto entre los Ortega y los Franco se remonta a un homicidio ocurrido en 2017 en el barrio La Floresta. Se trata del crimen de Laureano Bonda, por el cual fue condenado Sandro Ortega. Pero antes del juicio abreviado este joven estaba detenido con prisión domiciliaria. Sin embargo, violaba la medida cautelar.

Una de las integrantes de la familia Franco, relató: "Después por el homicidio de Bonda, frente del CIC de La Floresta, había cinco imputados, pero quedó solamente Manchu, como que fue él solo. Le habían dado un arresto domiciliario después del asesinato, y andaba robando como si nada. Entonces como seguía molestando en el barrio, mi prima, que es la hermana de Axel, lo empieza a escrachar en Facebook, que estaba rompiendo la domiciliaria. La Policía lo agarró y se lo llevaron. Nadia también graba ese momento y ahí empezó el problema con nuestra familia".