Comerciante allanado pide que le devuelvan la plata para pagar las cuentas

“Habíamos salido, cuando me llaman y me dicen que me habían entrado a robar a casa, que estaba la Policía. Llego a casa y me encuentro con el COE”, comenzó Cristian. Les preguntó a los policías si le habían robado pero le dijeron que era un allanamiento por droga. “No, no puede ser”, les dijo.

“Me hacen allanamiento, mi vecino es supuestamente el que vende y yo el que le tengo las cosas”, dijo en relación a la hipótesis de la investigación y aclaró: “Yo no tengo antecedentes de nada”.

allanamiento san benito 1.jpg

“Les dije que yo no tenía nada de lo que decía la orden judicial Lo único que hay es efectivo poque tengo un negocio, pero la plata está justificada porque tengo mi negocio en blanco, pago todo, soy monotributista. Tengo un arma, una pistola vieja de mil años que es para defensa mía, es lo único que iban a encontrar”, agregó Cristian y lamentó: “Me rompieron la puerta del frente, la de atrás, la del quincho. Le dije ‘¿Para qué la rompiste? Yo te abría con la llave’. Nunca en mi vida viví una situación así”. La abertura del portón de afuera aún la está pagando en cuotas que obtuvo con el monotributo.

En el diálogo que mantuvo con los policías del allanamiento, Cristian recordó que les preguntó por qué fueron asu casa si no tenía nada que ver con el vecino. Le dijeron que había filmaciones en las cuales se lo veía junto al hombre que vive al lado. Por esto, Cristian interrogó: “¿Cómo no voy a hablar con un vecino? Fui tres veces porque tenía filtraciones de la pared, tenía que pintar con membrana líquida. Les dije: ‘No me pueden venir con esas incoherencias que por eso me van a romper la casa porque tengo trato con mi vecino, no tengo nada que ver”.

Allanamiento san benito video 2.mp4

Respecto al dinero que le incautaron, Cristian contó: “Tenía una cajita que dice ‘cuentas del mes’, donde ponemos plata todos los días. Me llega 50.000 pesos cada mes en la boleta de luz (100.000 en total), tenía la plata envuelta en la boleta de la Enersa porque se me vencía y lo teníamos que ir a pagar. Me llevaron esa plata. Lo que tenía detallado en el papel”.

“Yo quedé sucio mal”, lamentó el comerciante, pero destacó: “Decí que a mis vecinos me conocen, quieren salir de testigos”.

allanamiento san benito 2.jpg

Al finalizar el procedimiento, el hombre dijo que le pidió que a los policías que le devuelvan la plata y los dos celulares. Le dijeron que tenía que ir a Fiscalía, en Paraná. Al día siguiente se presentó allí y donde le dijeron que debía presentar una nota: “Yo había llevado todo para justificar la plata, tenía que presentar una carta para que si el fiscal decida si me devuelven la plata que es mía”, contó.

Otro momento del allanamiento que Cristian contó fue cuando discutió con los policías y, estando muy nervioso, terminó lesionado: “Me tiraron al piso, me doblaron el brazo, me patearon entre todos”. “Yo estaba en estado de nervios discutiendo con uno del COE que me trataba bien, saltó un gurí que me trataba mal, me hacía burla, me tiraba besos”, recordó.

allanamiento san benito 3.jpg

Además, Cristian contó con ironía: “Mirá lo narco que soy que hay una inseguridad a full en el barrio (Las Tunas) que los vecinos juntamos firmas en mi casa, iban a firmar a mi casa, mi señora y cinco o seis más del barrio fueron a Fiscalía, llevaron las firmas para que haya más seguridad en el barrio”. Esto ocurrió hace un par de meses. “Estuvo terrible, hicimos todo eso y más o menos se calmó. Asaltaban a las personas que venían al negocio. Yo salí a correr a un ladrón”, recordó.

Ahora, Cristian espera que este martes le den una respuesta y pueda recuperar el dinero para pagar las cuentas.