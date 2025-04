Chajarí: la familia de Fabricio Moreno exige justicia por su muerte en un choque

Tras la colisión, el motociclista sufrió graves lesiones en una pierna y fue trasladado en ambulancia primero al hospital de Chajarí y luego derivado al hospital Masvernat de Concordia debido a la gravedad de su estado. A pesar de los esfuerzos médicos, Moreno falleció pasada la medianoche.

Choque federacion.jpg Un joven motociclista falleció este lunes por la madrugada.

"Voy a luchar por justicia"

A más de un mes del trágico hecho, la familia de Moreno expresó su malestar por el avance de la causa judicial. A pesar de que la investigación sigue su curso, hay inquietudes entre sus allegados debido a ciertos hechos que consideran preocupantes.

Mirna Moreno, hermana del joven, compartió en las últimas horas unas palabras escritas por su madre, Sonia González. En su mensaje, mencionó que el conductor del vehículo que chocó a Fabricio “sigue manejando como si nada” y cuestionó la responsabilidad de los adultos que prestan vehículos a menores de edad sin tener en cuenta la gravedad de los incidentes.

La madre de Fabricio enfatizó que, aunque entiende que los procesos judiciales toman tiempo, no tolerará que el caso quede impune. “Cada vez más se nota la ausencia de Fabri, pasan los días se extraña mucho. Era un Gurí que no tenía una pisca de maldad. Estoy esperando en la justicia, sé que lleva tiempo, pero si se olvidan de él voy a luchar por justicia, no pueden quedar impune. Voy a exponer a quien tenga que exponer, aunque sea lo último que haga”, afirmó, dejando en claro que su paciencia tiene un límite.

Fabricio Moreno Chajarí 3.jpg

“El chico que chocó a Fabri sigue manejando como si nada, siempre hay un adulto irresponsable que le presta el vehículo. ¿No se dan cuenta de la gravedad del asunto, y que lo perjudican al muchacho?” se preguntó.

Cabe recordar que el 24 de marzo, a un mes de la muerte del joven, la familia, amigos y vecinos de Chajarí se movilizaron a los tribunales locales en reclamo por celeridad en la investigación penal.

El caso sigue siendo un tema de preocupación para la familia de Fabricio y para la comunidad, que espera que la Justicia castigue al responsable del hecho que llevaron a la muerte del joven de 19 años en el siniestro vial.