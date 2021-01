Causas del cirujano Daniel Ojeda: "La gente quedó mutilada"

“Hace 12 años lo denuncié por mala praxis. Fui a sacarme una cicatriz de cesárea, me hicieron una liposucción y por suerte después de tres semanas en el hospital Masvernat me salvaron la vida. La impunidad de este hombre es que sigue burlándose de la gente. Acá la Justicia está permitiendo todo esto porque si hace 12 años que se está denunciando, él siguió trabajando sin anestesistas, en una clínica clandestina”, expresó la mujer. En cuanto a su denuncia formulada indicó: “No pasó nada. Me llamaban, me sacaban fotos para poner en el expediente. No sabría si la causa está cerrada porque no nos informan nada”.

ojeda El médico Daniel Ojeda con el cantante Pablito Ruiz.

Delgado comentó que junto a las otras personas que fueron víctimas de mala praxis de Ojeda mantienen un contacto permanente. “Esto es volver a recordar todo lo mismo. La gente quedó mutilada, yo tuve la suerte de ir a Buenos Aires y hacer una reconstrucción. Hay gente que hace pis parada porque no pudieron hacer la reconstrucción. Hay quienes se han quedado sin el pecho. Son cosas horrorosas”, dijo. Además explicó que “se debió esperar una muerte para meterlo preso y eso debería haber pasado antes. Desde hace 12 años este hombre no puede entrar a ningún sanatorio. Conmigo fue la última vez que trabajó con un anestesista, después sería la enfermera la que hacía ese trabajo”.

Para Delgado todo fue muy extraño en cuanto al rol de la Justicia tras la muerte de Amaro. “Cuando tenía que irse a la cárcel, le dan la domiciliaria, la cual nunca respetó. Nosotros al fiscal Núñez le estábamos avisando de esto”, explicó. Tras haber pasado un verdadero calvario y con las consecuencia de haber rozado la muerte, la mujer comentó: “Yo caí también en esa mentira, él no es cirujano. Nunca se presentó en la causa”.

Consultada sobre si ante esta aparición del médico pediatra piensan hacer una nueva aparición ante la Justicia, expresó: “Nosotras ya no sabemos qué hacer porque la Justicia no responde. El juez tiene todas las pruebas, después que la ambulancia se la lleva a Iris al hospital, se ve en el video cómo Ojeda se deshace de todas sus cosas en el tacho de la basura. Más que eso, ¿qué puede hacer una persona para ir presa?”.