Caso Mutual Modelo: Fiscalía acusará por peculado a Varisco

Comenzó este lunes el juicio contra el ex intendente Sergio Varisco, el ex asesor legal de la comuna y actual concejal Walter Rolandelli y el titular de la Mutual Modelo Ángel Emilio Picazzo por un adelanto financiero del municipio a la Mutual Modelo, que no se concretó.

Según supo UNO durante los alegatos de apertura las fiscales Patricia Yedro y Cecilia Goyeneche acusaron a los tres imputados por defraudación, negociaciones incompatibles y anunciaron que los imputarán por peculado.

El defensor de Picasso, Emilio Fouces dijo que el contador es inocente, Cullen dijo que se violó el derecho de defensa porque acusan un no hecho ya que nunca se pagó el dinero a la mutual, en tanto Rubén Pagliotto dijo que la fiscalía tiene "delitomanía y desconocimiento del derecho administrativo y que se criminaliza la opinión de Walter Rolandelli por su dictamen".

El caso

A un mes y una semana de ser condenado a seis años y medio de cárcel por narcotráfico, el exintendente de Paraná, Sergio fausto Varisco, vuelve a ser juzgado. Esta vez, en la Justicia provincial y por los delitos de Negociaciones incompatibles con la función pública y Fraude a la administración Pública.

Varisco llega a los Tribunales de calle Laprida 250 (donde es empleado y trabajó en los 90) detenido, ya que está con prisión preventiva domiciliaria, y con la tobillera de monitoreo electrónico puesta. En el banquillo de los acusados lo acompañarán el entonces asesor legal de la comuna Walter Rolandelli, y el titular de la Mutual Modelo, Ángel Emilio Picazzo.

El tribunal estará integrado por los jueces Gervasio Labriola, Rafael Cotorruelo y Carolina Castagno. El Ministerio Público Fiscal será representado por Patricia Yedro, quien en los alegatos de apertura dirá que logrará demostrar que la conducta delictiva existió en la tramitación de un adelanto financiero a la Mutual Modelo. La defensa estará a cargo de los abogados Rubén Pagliotto, Damián Petenatti y Emilio Fouces, quienes fundamentarán la inexistencia de los delitos imputados.

En la audiencia de elevación a juicio la Fiscalía sostuvo que hubo decisión de “favorecer” económicamente a la Mutual Modelo cuando el 22 de enero de 2016 pidió al exintendente un adelanto financiero de 1 millón y medio de pesos para sobrellevar la difícil situación financiera por la que atravesaba. Esta operación fue descartada antes de concretarse