Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

El Malevo lo ganaba por Díaz, Platense lo empató por Salomón y fue 1-1 en Vicente López. La visita jugó con 10 el complemento.

13 de octubre 2025 · 20:41hs
Platense igualó de local con Riestra.

Platense igualó de local con Riestra.

En el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura, Deportivo Riestra y Platense igualaron este lunes 1-1 en Vicente López. Con este resultado, el Malevo quedó como único líder de la Zona B con 24 puntos.

El Malevo golpeó de entrada. Alexander Díaz aprovechó un error del arquero local, Federico Losas, que dejó un rebote corto dentro del área luego de un pase con la cabeza del defensor Oscar Salomón. El atacante quedó con el arco a su merced y no dudó cuando tuvo que establecer el 1-0.

Miguel Russo y Gonzalo Belloso, el día de la presentación de Miguel, en su último paso por el club de Arroyito.

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

La asamblea será en la entidad este martes.

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

La respuesta del Calamar llegó a poco del final de la primera etapa. Ignacio Arce no pudo despejar del todo un tiro libre rasante desde la derecha y le dejó la pelota servida a Salomón, que estampó el 1-1.

Antes del cierre, el VAR solicitó la presencia del árbitro Jorge Baliño para que revise una posible agresión de Pedro Ramírez sobre Guido Mainero. Pese a que consideró que no ameritaba una tarjeta roja, pero sí una amarilla, el defensor visitante ya se encontraba amonestado y, por consecuencia, se fue expulsado.

Los primeros momentos del complemento se caracterizaron por la poca fluidez del juego. Al tener un hombre menos, Riestra apostó por replegarse y elaborar contraataques; mientras que el conjunto de Vicente López tuvo el control de la pelota, pero sin poder lastimar a su rival.

Lo que viene para Platense y Riestra

En la próxima fecha, Platense deberá visitar a Rosario Central, el domingo 19/10 a las 18. Riestra, por su parte, será el anfitrión del duelo ante Instituto, el lunes 21 a las 19.

Platense Riestra Clausura Deportivo Riestra
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Chiquito Romero  a un paso de Argentinos.

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

El de Colonia Mabragaña, Gastón Dubois se consagró en la Clase 2.

En Concepción del Uruguay hubo campeón anticipado

Capibá de Paraná y Camatí de Viale intentarán alzar la Copa de Oro del Torneo Provincial.

Se definieron las semifinales del Torneo Provincial de la UER

