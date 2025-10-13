Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros En la final del Torneo Dos Orillas de Caballeros, el Rojo cayó 1 a 0 ante El Quillá de Santa Fe. Por su parte, Rowing fue tercero. 13 de octubre 2025 · 21:36hs

hockeyamill Los varones de Talleres quedaron a un paso de la consagración en el Torneo Dos Orillas.

En una pareja y cerrada final, la efectividad de Náutico El Quillá dejó con las manos vacías al equipo masculino de Talleres, que debió conformarse con el subcampeonato en el Torneo Dos Orillas de Caballeros de hockey sobre césped, certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana y la Asociación Santafesina.

El partido decisivo se disputó en el predio Toribio Ortiz del Rojo, el conjunto santafesino se impuso por 1 a 0 para levantar el trofeo y llevárselo a la capital de la vecina provincia. La suerte fue distinta para la categoría Reserva de la T, que se impuso por penales australianos ante el mismo rival.

Rowing completó el podio En el encuentro por el tercer y cuarto puesto, Rowing se impuso con autoridad sobre La Salle para ocupar el último lugar del podio. El conjunto Remero ganó 3 a 0.