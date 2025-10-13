Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Dos Orillas

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

En la final del Torneo Dos Orillas de Caballeros, el Rojo cayó 1 a 0 ante El Quillá de Santa Fe. Por su parte, Rowing fue tercero.

13 de octubre 2025 · 21:36hs
Los varones de Talleres quedaron a un paso de la consagración en el Torneo Dos Orillas.

hockeyamill

Los varones de Talleres quedaron a un paso de la consagración en el Torneo Dos Orillas.

En una pareja y cerrada final, la efectividad de Náutico El Quillá dejó con las manos vacías al equipo masculino de Talleres, que debió conformarse con el subcampeonato en el Torneo Dos Orillas de Caballeros de hockey sobre césped, certamen que organizan de manera conjunta la Federación Entrerriana y la Asociación Santafesina.

El partido decisivo se disputó en el predio Toribio Ortiz del Rojo, el conjunto santafesino se impuso por 1 a 0 para levantar el trofeo y llevárselo a la capital de la vecina provincia. La suerte fue distinta para la categoría Reserva de la T, que se impuso por penales australianos ante el mismo rival.

Cabo Verde clasificó al Mundial luego de vencer como local por 3 a 0 a Esuatini por la última fecha del Grupo D de las Eliminatorias Africanas.

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Platense igualó de local con Riestra.

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Rowing completó el podio

En el encuentro por el tercer y cuarto puesto, Rowing se impuso con autoridad sobre La Salle para ocupar el último lugar del podio. El conjunto Remero ganó 3 a 0.

Torneo Dos Orillas Talleres Rowing El Quillá
Noticias relacionadas
La asamblea será en la entidad este martes.

Se realizará la Asamblea General de Patronato con elección de autoridades

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Chiquito Romero  a un paso de Argentinos.

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

El de Colonia Mabragaña, Gastón Dubois se consagró en la Clase 2.

En Concepción del Uruguay hubo campeón anticipado

Ver comentarios

Lo último

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Ultimo Momento
El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Policiales
Néstor Roncaglia: Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades

Néstor Roncaglia: "Encontramos un resto humano, le falta la cabeza y dos extremidades"

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Caso Laurta: encontraron un cuerpo en Concordia e investigan si es el remisero desaparecido

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Hombre con una pierna amputada conducía auto y chocó a moto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Chofer desaparecido: rastrillan amplias zonas por donde paso el auto

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Paraná: una pelea de perros generó una gresca entre vecinos y una mujer fue lesionada

Ovación
Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Talleres fue subcampeón del Torneo Dos Orillas de Caballeros

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Cabo Verde se clasificó al Mundial por primera vez

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Principio de acuerdo entre Chiquito Romero y Argentinos

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

Platense y Riestra igualaron por el Torneo Clausura

La provincia
El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

El CGE expone el Analítico Provisorio de Credencial de Puntaje Digital

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Concordia: pescadores entrerrianos capturaron un surubí de 60 kilos

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

Enersa alerta a la población por falsos operarios y robos en domicilios

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

La Feria de Artesanos y Emprendedores tuvo gran concurrencia el fin de semana

Harán un relevamiento del personal educativo 

Harán un relevamiento del personal educativo 

Dejanos tu comentario