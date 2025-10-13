Scaloni y la presencia de Messi en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Luego del triunfo por 1-0 sobre Venzuela, la Selección Argentina completará su gira de amistoso por Estados Unidos cuando este martes a las 21.00 se enfrente a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami. En la previa del último entrenamiento, el director técnico Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a la presencia de Lionel Messi, que regresó a la convocatoria tras jugar -y convertir un doblete- con Inter Miami ante Atlanta United por la MLS.

"Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien, por lo que sé, todavía no hablé. Tenemos el último entrenamiento y hablaré con él. Si está en condiciones mañana jugará" , manifestó el entrenador ante los medios. "Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuantos", agregó más tarde.

Otro de los nombres que confirmó fue el de Emiliano Martínez, que ocupó los tres palos ante la Vinotinto y volverá a hacerlo ante el combinado boricua. "Emiliano quiere jugar siempre, como todos, y está muy bueno eso. Seguramente mañana ataje él también. Ha hecho un esfuerzo para venir después del problemita en el gemelo. En noviembre seguramente probemos otra cosa", aseveró.

Scaloni planea varios debuts en la Selección Argentina ante Puerto Rico

Además, vaticinó que alguno de los futbolistas más nuevos en la citación tendrán minutos. "Algunos de los nuevos va a jugar mañana, es la idea. Creemos que lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver. Es una linda oportunidad para que puedan demostrar su valía y si podemos seguir contando con ellos", dijo, y enfatizó en José Manuel López. "El Flaco no nos ha sorprendido porque lo veníamos siguiendo de hace un tiempo, pero en los últimos meses ha pegado un salto importante. Es un gran jugador y puede dar aún más. Estamos contentos con su aporte. Si mañana todo va bien tendrá su oportunidad de poder jugar y de vestir la camiseta de su Selección", añadió.

Scaloni y su charla con Mastantuono

Uno de los desafectados para esta doble fecha de amistosos fue Franco Mastantuono, atacante de Real Madrid, que se lesionó en uno de los entrenamientos y regreso a España."Franco poco a poco va a ir dándonos cada vez más. Hemos tenido una charla antes de que vuelva a Madrid. Creo que va madurando y teniendo los pasos que tiene que tener un chico de 18 años, sin apresurarse, eso es lo más importante. Va a tener la importancia que nosotros creamos y que le tengamos que dar en los partidos. Está capacitado para jugar y darnos su fútbol", expresó.

Más frases de Scaloni en conferencia de prensa

"Para la próxima fecha será más o menos la misma. Está el fútbol argentino y tenemos en cuenta eso, veremos qué hacemos llegado el caso porque es un viaje largo y el diálogo estará por delante, pero en principio repetiríamos, aunque estamos abiertos a nuevos chicos. Los que se sumarían son porque pueden aportar más. Nosotros miramos que jueguen bien a la pelota, que sea buen tipo, pero lo principal es que juegue bien y entienda el fútbol que jugamos nosotros".Sobre las declaraciones del representante de Matías Soulé: "Soulé está en el radar como tantos otros chicos que pueden aportar. También Buonanotte, Garnacho, Carboni.

Habló de Soulé tras las declaraciones de su representante

"El nivel es bueno de Concacaf. Creemos que no hay partidos fáciles, lo tenemos recontra sabido. El año pasado, el amistoso que jugamos lo empezamos perdiendo contra un rival difícil, se nos hizo complicado. Es todo cómo afrontás el partido. Son Selecciones y están los mejores de cada país"."Lo de México no lo considero así, tengo un gran respeto, tienen una estructura futbolística enorme, una gran Selección. Se alimenta mucho en la prensa y en las redes sociales, pero son dos selecciones históricas que quieren ganar, no creo que sea más que eso"."No sé nada de la Finalissima, de todo lo que sale. Pregunté en nuestra gente y no tenemos ningún conocimiento del tema, no hay nada".El papel de la Sub 20 en el Mundial: "No sé las demás selecciones pero hay un trabajo en las juveniles, desde Bernardo (Romeo), Placente, Pablo Quiroga, el Chino Garcé, todos los que están laburando en juveniles lo están haciendo por amor a la camiseta, de querer que los chicos aprendan y es envidiable. Más allá del resultado, están haciendo lo que uno les pide, brindarse al máximo y poder tener un día la oportunidad de jugar con la Mayor".