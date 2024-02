Berenice Gonzálvez: abogado de la amiga presa asegura que es inocente y que "no la entregó"

Mientras los fiscales esperan los informes complementarios de la autopsia, se siguen incorporando medidas de pruebas por el hecho ocurrido el sábado 27 de enero.

Inocente

El abogado defensor de ZEB, la detenida en la UP 6, habló con UNO, y según su punto de vista, está con una hipótesis muy diferente a la planteada por los fiscales.

Agustín Greco explicó que tiene varias diferencias con la investigación y las resoluciones del Ministerio Público Fiscal. “Primero, me parece excesivo el tiempo de detención en la cárcel. Segundo no se tuvieron en cuenta medidas intermedias como una prisión domiciliaria, ya que la detenida es madre de una criatura, pero además, no estaba en riesgo la propia investigación y no había peligro de fuga”, comentó el letrado de Victoria, para anunciar que este miércoles analizará con su defendida los pasos a seguir, y ver si apela o no la preventiva en la cárcel. Además, está esperando el momento oportuno para que de su declaración de descargo como imputada. “Mi defendida dijo varias veces que es inocente, que no hizo nada de lo que se le endosa, pero además, jamás hubiera entregado a su amiga, que era como su hermana”.

Agustin greco.jpg Otra hipótesis. El abogado Agustín Greco, alertó que hay un panadero que se debería investigar en profundidad.

Greco indicó que por “lo dicho por mi defendida cuando era testigo, ella no hizo lo que se le adjudicó por los fiscales. Confirma que fue a esa casa a consumir estupefacientes, por lo que nadie obligó a nadie a realizar estas acciones”.

Victoria se movilizó por la muerte dudosa de una joven

En esa línea el abogado, también fue tajante: “Acá no se está frente a un femicidio, como tratan de hacer ver algunos sectores. No voy a discutir el tema del abuso sexual, porque hay elementos objetivos, pero también habrá que esperar los datos de los forenses, para que confirmen esta cuestión”.

“Además, el detenido negó haberla abusado, por lo que también es coincidente con lo que dijo mi defendida, que en esa casa no ocurrió lo que los fiscales creen”, aseveró Greco.

El abogado dio a conocer que faltan investigar otros datos por parte de la fiscalía. “Como ser, que está en el expediente con el aporte de un testigo, que Berenice salió de la casa de Castañeda, entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada. Se fue en un auto en el que iba un conocido panadero de Victoria”.

“Lo cierto es que esta punta no está siendo profundizada, y entiendo que puede llevar a determinar otras cuestiones vinculadas con el mundo de las drogas y los encuentros nocturnos entre personas”.

En tanto, el abogado recalcó: “Esta defensa lo que se propone es no poner ninguna traba a la justicia, al contrario quiere que se sepa la verdad , pero que las personas que están siendo señaladas si no tienen ninguna responsabilidad sean liberadas, y que en verdad sean condenadas quienes si tuvieron que ver, al igual que los que tejieron mentiras en sus declaraciones o denuncias”.