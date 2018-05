Barrio Toma Vieja: Le robaron dos veces en tres días

En la mañana del lunes, un vecino de la zona noreste de Paraná, sufrió una desagradable situación. Se despertó para asistir a su trabajo, realizó tareas en el hogar con total normalidad pero cuando se dirigió al patio para sacar el auto e ir a su trabajo, se encontró con una alarmante escena: su auto abierto por completo sin ningún elemento de valor.





Enseguida se dirigió a la comisaria decimocuarta, ubicada en barrio José Hernández, y radicó la denuncia. "No te dicen demasiado. Fueron a mi casa y se llevaron huelas dactilares. Hasta el momento no me han brindado mayor información" aseveró el vecino con respecto al rol de la Policía.





Al parecer, lo anterior no fue suficiente. Dos días más tarde, el hombre se encontraba en su trabajo y recibió la noticia de que la alarma de su domicilio se había activado. Nuevamente desconocidos ingresaron a su hogar, está vez no lograron llevarse nada porque el ruido logró su cometido y se dieron a la fuga.





"En un año entraron cuatro veces" describió con un tono frustrado y contó que la seguridad en la zona es muy escasa: "Hace quince días atrás le robaron a otros vecinos de calle Ingeniero Jozami a punta de pistola" dijo con la esperanza que visualizando su caso la Policía patrulle más la zona.