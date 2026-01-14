El Arsenal dio la sorpresa y se impuso en la Copa de la Liga de Inglaterra

Como visitante, el Arsenal ganó en la ida de las semifinales 3 a 2 al Chelsea. Alejandro Garnacho marcó los dos tantos de los Blues.

El Arsenal consiguió una victoria clave en Stamford Bridge al imponerse como visitante por 3 a 2 sobre el Chelsea en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra y dio un paso importante rumbo a la final del certamen.

En un partido de alto ritmo y con múltiples errores defensivos, el equipo de Mikel Arteta fue superior durante gran parte del encuentro, aunque los goles de Alejandro Garnacho mantuvieron abierta la eliminatoria.

El desarrollo se inclinó rápidamente a favor de los Gunners. A los 7 minutos, Declan Rice ejecutó un tiro de esquina desde la izquierda y una mala comunicación entre Robert Sánchez y Marc Cucurella derivó en el 1 a 0.

Ben White aprovechó la indecisión y convirtió de cabeza con el arco libre. A partir de allí, Arsenal manejó el trámite y redujo a Chelsea a intentos aislados, como un remate lejano de Estevao que contuvo Kepa Arrizabalaga. Antes del descanso, William Saliba estuvo cerca de ampliar, pero su disparo dio en el travesaño.

El Arsenal estiró la ventaja

En el inicio del segundo tiempo, la visita profundizó su dominio. Un lateral rápido entre White y Bukayo Saka terminó en un centro preciso que volvió a encontrar mal parado a Sánchez. Viktor Gyökeres empujó al gol y estableció el 2 a 0. Minutos más tarde, el arquero local evitó una diferencia mayor con una gran atajada ante Martin Odegaard.

Cuando el partido parecía encaminarse a una goleada, Chelsea reaccionó. Pedro Neto desbordó por derecha, White no logró despejar y Garnacho apareció sin marca para descontar. A veinte minutos del final, Arsenal volvió a golpear: Martín Zubimendi encontró espacio y definió de zurda para el 3 a 1.

Sin embargo, el conjunto de Liam Rosenior no bajó los brazos. Tras un córner de Neto y un despeje incompleto de Kepa, Garnacho conectó de volea y firmó su doblete para el 3 a 2 definitivo. Arsenal se llevó un triunfo importante como visitante, aunque la serie quedó abierta y se definirá en el partido de vuelta.