Amigos de Pastorizzo: "Nahir no está arrepentida de haberlo matado, le sonríe a las cámaras"

Que era una relación tormentosa ya no es novedad, pero cada testimonio que aportan los amigos del círculo íntimo de la pareja sorprenden y dan escalofríos. Golpes, gritos, persecuciones y robo de datos del celular de Fernando, son sólo algunos de los detalles.

ElDía entrevistó a los amigos más cercanos de Fernando Pastorizzo. No sólo lo conocían a él, sino también la relación que había entablado con Nahir durante años.





Compartieron viajes, salidas y un montón de cosas juntos. También tenían muchos proyectos juntos que ahora seguirán cumpliéndose a través de sus amigos.





"Todos sabíamos que él estaba de novio con Nahir, fueron cinco años más o menos", dijo uno de los chicos. Contaron que no sabían "por qué no le contaba a la familia, porque no era ni tímido ni vergonzoso; pero creo que él sabía que nadie aceptaba la relación por cómo actuaba ella, entonces de alguna manera no lo hacía muy público".

Los empujones, cachetadas e insultos de ella hacia él, parecían ser moneda corriente según cada anécdota que recuerda el grupo. "Ella apareció la noche de Navidad en el boliche. Siempre llegaba a buscarlo a los empujones. Se manejaba así. Él nos pidió que no lo dejemos que se vaya con ella; ya estaba decidido a cortar la relación. Una amiga nos contó que él lloraba y le pedía que se la saquen de encima", recordaron.





En la noche de Navidad, Fernando fue brutalmente atacado. Así lo relató en los chats que fueron entregados a la Justicia por una de sus amigas. Contó que lo "cagaron a palos. Fue la hija de re mil p... de Nahir, casi me desmayo", decían los mensajes que se hicieron públicos a través de ElDía.

Nahir Galarza y su amiga Sol Martínez lo golpearon en el domicilio de la imputada y además habrían insultado a su familia. Fernando vio a la abuela de Nahir y le pidió ayuda pero no recibió respuesta.





Los amigos del joven fallecido contaron que tenía "un golpe importante en la cabeza; muy inflamado" y aseguraron que "ella siempre fue una chica consentida por la familia, nunca le negaron nada. Tiene un perfil soberbio, altanero".





Además, resaltaron que "frente a los padres era una santita y en el boliche era otra persona. Ella estaba obsesionada con él, posesiva".

En cuanto a la personalidad de la joven detenida, un amigo expresó: "Nunca la vi llorar y no creo que sienta culpa. Veo que le sonríe a la cámara, ella no está arrepentida y no creo que piense que puede estar 30 años en la cárcel. Debe haber pensado que lo tenía que matar y nada más".





"No sé qué es la Justicia, porque Fernando no vuelve más. Igual no me pongo a pensar mucho en eso, pero quisiera que le den prisión perpetua porque si a ella le dan pocos años podría formar una familia o estudiar; eso no es Justicia", concluyó.