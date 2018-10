Acusan a conductor que causó un choque fatal de incumplir la inhabilitación de manejar

La vida de Félix Alberto Rey cambió para siempre desde febrero de 2013 cuando provocó la muerte de dos mujeres en un siniestro vial ocurrido en avenida De Las Américas en Paraná. Si bien ya purgó la condena por el fatal accidente, Rey podría volver a la cárcel donde estuvo cuatro años si se determina que habría incumplido la prohibición de no conducir por cinco años.

A Rey lo acusan de quebrantamiento de pena, porque el 14 de septiembre lo encontraron conduciendo una camioneta, ya que según dijo creía que ya había expirado la inhabilitación.





TE PUEDE INTERESAR >>>>> Detienen a un hombre inhabilitado para conducir por haber matado a dos mujeres en un choque

Ayer, la jueza de Garantías Marina Barbagelatta rechazó el pedido de sobreseimiento que realizó el abogado defensor Guillermo Retamar, quien sostiene que está extinguida la pena y la inhabilitación.









inhabilitado.jpg inhabilitado2.jpg







La magistrada entendió que la situación debe resolverse en un contradictorio. Por ende, el fiscal Martín Wasinger, que investiga la causa, pidió la elevación a juicio.

Según la acusación, el hombre fue detenido el viernes 14 cuando conducía una camioneta Ford Ranger en inmediaciones a su domicilio, sobre calle Provincias Unidas de esta ciudad. Fiscalía lo venía siguiendo al acusado porque había obtenido información que estaba manejando, según supo UNO.

Para la defensa la inhabilitación expiró en febrero, mientras que para fiscalía vence en diciembre.

Retamal toma como inicio de la inhabilitación el 24 de febrero de 2013, día que lo indagaron y le retuvieron el carné de conducir a Rey. En tanto la fiscalía dice que la prohibición de conducir vence el 3 de diciembre de 2018 porque ese día, pero de 2013 Rey fue detectado manejando a pesar de estar inhabilitado. Esa situación irregular lo llevó a prisión a Rey.

Para Rey no sería desconocido que no podía manejar aún, ya que hay un planteo a resolver en Casación con respecto a la prohibición. El juez Daniel Malatesta le había dicho que todavía no habían expirado los cinco años. No obstante, Rey por decisión propia o por consejo de su representante legal decidió conducir igual.

Tras escuchar a las partes, la jueza Barbagelatta rechazó el pedido de sobreseimiento y dispuso que la fiscalía entregue, en un plazo perentorio, la petición de elevación a juicio en el que deberá comparecer Rey con la posibilidad de ser condenado a una pena de prisión efectiva de hasta dos años.

Finalizada la audiencia, Rey y su abogado defensor expresaron su intención de recuperar la camioneta secuestrada por personal policial que concretó el operativo de detección.





La condena

En juicio abreviado realizado el 20 de mayo de 2014, Félix Alberto Rey reconoció su responsabilidad en el accidente ocurrido el 23 de febrero de 2013 en el que perdieron la vida Marisa Daiana Pascal, que tenía 17 años, y Mirta Graciela Zandomeni, que tenía 61 años.

En consecuencia, el imputado aceptó el acuerdo y fue condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva y cinco años de inhabilitación para conducir vehículos por el delito de homicidio agravado y lesiones culposas.

Según constaba en el expediente que fue llevado a juicio, Rey se trasladaba a casi 150 kilómetros por hora y en evidente estado de intoxicación y ebriedad en un Peugeot 505 por avenida De las Américas, en sentido sur-norte, cuando chocó desde atrás a un Fiat Uno que circulaba en el mismo sentido sobre la intersección de la avenida con Crisólogo Larralde.